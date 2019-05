Moto3 | GP Francia 2019 | risultati e classifica qualifiche Pole di John McPhee | Tony

Moto3 - risultato FP3 GP Francia 2019 : Tatsuki Suzuki è il migliore sul bagnato davanti a un ottimo Migno e a Masià : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 per la classe Moto3 si è chiusa con Tatsuki Suzuki davanti a tutti in condizioni di pista bagnata. Il nipponico del Team SIC58 Squadra Corse è stato fenomenale nell’ultimo run del turno, in cui ha progressivamente migliorato nonostante l’intensificarsi della pioggia stampando un notevole 1’53″429 a testimonianza di un enorme potenziale che non si ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2019 in DIRETTA : FP3 e Qualifiche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia 2019 per quanto riguarda la Moto3. La classe più leggera scende in pista per la terza sessione di prove libere e per i due turni di Qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Sul circuito di Le Mans, uno dei più storico e affascinanti del calendario del Motomondiale, si annuncia il rischio di pioggia lungo tutto il corso della ...

Moto3 - risultato FP2 GP Francia 2019 : Niccolò Antonelli impressiona ed è 2° dietro a Ogura - bene anche Migno e Arbolino : La seconda sessione di prove libere della Moto3 per il Gran Premio di Francia 2019 si è chiusa con il sorprendente giapponese Ai Ogura davanti a tutti con la Honda del Team Asia al termine di un turno caratterizzato da moltissime cadute nonostante la pista asciutta. Uno dei protagonisti assoluti delle FP2 è stato ancora una volta Niccolò Antonelli, scivolato al termine del primo run a causa della ghiaia portata in traiettoria da un’altra ...

Moto3 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Gabriel Rodrigo il migliore - insidiato da Arbolino e da Dalla Porta. Indietro Canet - Fenati ed Antonelli : E’ l’argentino Gabriel Rodrigo (Koemmerling Gresini Moto3) il migliore del primo turno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Le Mans (Francia) il centauro sudamericano l’ha spuntata nel solito confronto serrato della minima cilindrata, con il tempo di 1’42″954. Il pilota della Honda ha preceduto il duo di italiani formato da Tony Arbolino (Honda – VNE Snipers) e da ...

