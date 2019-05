Maltempo | SOS api | in Italia “praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele”

Meteo - le Previsioni per il weekend : arriva un’altra ondata di Maltempo - piogge senza sosta [MAPPE] : Una nuova ondata di maltempo colpirà l’Italia nel weekend: è un Maggio senza tregua, e farà ancora freddo con nevicate fuori stagione sui rilievi. Responsabile del nuovo peggioramento sarà una perturbazione atlantica proveniente dal settore più settentrionale dell’oceano, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo (mappe sinottiche e termiche del modello europeo ECMWF). Le temperature si manterranno di gran ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto semine sospese per allagamenti - frutta in ritardo per il freddo : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, chi ha già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Le api sono in ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di

Maltempo Emilia-Romagna - il Savio esonda a Cesena : 2 persone soccorse - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : Il fiume Savio è esondato nella notte nel Cesenate, in particolare nella zona di via Pontescolle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio, con conseguenti disagi. Vigili del fuoco e protezione civile stanno monitorando soprattutto le zone di ...

Maltempo Emilia-Romagna : piena del Savio a Cesena - sospesa la linea Bologna-Rimini [FOTO e VIDEO] : La circolazione ferroviaria è ferma dalle 07:50 di questa mattina sulla linea Bologna–Rimini, tra Cesena e Forlì, a causa del Maltempo: la misura è stata presa in via precauzionale in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall’acqua. sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. La piena del Savio a Cesena [VIDEO] L'articolo Maltempo ...

Golf – AT&T Byron Nelson : gioco sospeso per Maltempo : Tutto fermo nel terzo giro dell’AT&T Byron Nelson: gioco sospeso per maltempo gioco sospeso per maltempo nel terzo giro dell’AT&T Byron Nelson, il torneo del PGA Tour che anticipa il PGA Championship in programma la prossima settimana (16-19 maggio). Nella classifica provvisoria che avrà sicuramente cambiamenti importanti è al vertice con -18 Matt Every, fermato dopo nove buche, così come il coreano Sung Kang, secondo ...

Maltempo : sospesi collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa delle condizioni meteo avverse, si registrano variazioni e soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Le corse Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 18.00 di oggi non verranno effettuate. L'articolo Maltempo: sospesi collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.