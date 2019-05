Lutto tremendo per Max Biaggi | sconvolto il fine settimana del ‘Corsaro’ | si è spento

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) L’ex pilota italiano, adesso team manager della sua squadra di Moto3, ha fatto subito rientro in Italia Triste giornata per Max, il padre Pietro è morto a 77 anni questa mattina lasciando sgomento il ‘Corsaro’ e tutta la sua famiglia. Una figura cardine per la vita dell’ex pilota, ‘Sor Pietro‘ era anche un personaggio molto conosciuto nel paddock, ben voluto da tutti per la sua simpatia e il suo affetto. Volato in Francia per seguire la gara di Le Mans del proprio team di Moto3,ha fatto immediatamente rientro a Roma per dare l’ultimo saluto al padre, a cui era molto legato. Commerciante da tempo in pensione, ‘Sor Pietro’ aveva sostenuto in tutto e per tutto il figlio, aiutandolo nella sua carriera motociclistica.L'articoloper Maxildel ‘Corsaro’: si è ...

artvlarry : @HE4RMEROAR Vedrai anche me in lutto, sarà tutto tremendo -