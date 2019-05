La Corrida chiude con il botto E Carlo Conti ricorda il mitico Corrado

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019)Lanna Ultima puntata per Lache vede la vittoria di un giovane aspirante cantante di Falconara Marittima e intanto, sul finaleGran finale su Rai Uno per La. Venerdì 17 maggio si è concluso lo show con i dilettanti allo sbaraglio condotto da, che ha intrattenuto il pubblico a casa con ironia e semplicità. Un’edizione che ha visto anche un buon riscontro in termini di ascolti dato che, l’ultima puntata in onda, ha totalizzato più di tre milioni di telespettatori con uno share del 17.4% E vince il premio come miglior dilettante allo sbaraglio il giovane Alessandro Mancuso, in arte Dante. Il ragazzo ha convinto tutti con la sua esibizione di "Through the Barricades", celebre canzone dei Spandau Ballet. Originario di Falconara Marittima, ho conquistato proprio tutti, ricevendo un’accorata standing ovation. E così La ...

zazoomblog : La Corrida chiude in bellezza con Dante vincitore replica di ieri visibile su RaiPlay - #Corrida #chiude #bellezza… - CasileFran : La Corrida chiude in bellezza con Dante vincitore, replica di ieri visibile su RaiPlay - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2019? Ciao Darwin vince con il 24.6%, La Corrida 17.4%. Il Paradiso delle Signore ch… -