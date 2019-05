Gianmarco Onestini | lo sfogo improvviso del fratello Luca | “Un po’ più di tempo”

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

Impastiamo insieme? Gianmarco Onestini e Erica Piamone flirtano : Gianmarco Onestini e Erica Piamonte sembrano essere sempre più vicini, l'amicizia tra i due concorrenti del Grande Fratello 16 si sta trasformando in altro? Impegnati a preparare la pizza, Onestini e la Piamonte si sono stuzzicati. “Impastiamo insieme?”, ha chiesto uno all’altra, intonando poco dopo le note della celebre musica che ha fatto da colonna sonora per il film Ghost. La simpatia tra i due ragazzi non è passata inosservata e, anche ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Grande Fratello - Luca Onestini : «Gianmarco e Michael sono gli unici educati in un’edizione in questo senso terrificante - c’è solo gente che ha voglia di litigare. Non vado nei salotti tv perché sono scomodo» : Luca e Gianmarco Onestini Per Luca Onestini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di prendere le difese del Fratello Gianmarco, attualmente concorrente del Grande Fratello 16. Quest’ultimo, durante la diretta di lunedì, è stato accusato da Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, di avergli rivelato che Michael Terlizzi, su cui da settimane aleggia il dubbio di una presunta omosessualità, c’abbia ...

Grande Fratello 16 - bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini! Ma è solo una prova del GF... (Video) : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!Fermi tutti, però, niente è come sembra...prosegui la letturaGrande Fratello 16, bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Grande Fratello 16 - Edoardo Ercole : "Gianmarco Onestini voleva organizzare una serie di foto con un'ex concorrente del GF" : Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, è entrato nella casa del Grande Fratello 16, durante la puntata serale andata in onda due giorni fa su Canale 5.Durante l'ultima puntata di Domenica Live andata in onda, infatti, Edoardo aveva dichiarato che Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi ai tempi della loro esperienza a Temptation Island. Il figlio dell'attrice bolognese, quindi, è entrato nella Casa per avere ...

Gianmarco Onestini/ Bomba di Edoardo Ercole : 'mi ha chiamato e ci siamo incontrati..' : Gianmarco Onestini ed Edoardo Ercole, incontro a Cesenatico. Il figlio di Serena Grandi svela tutto quello che è successo, GF 16,.

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Perché non difendo Gianmarco nei programmi? Sono scomodo - con me la verità viene fuori subito..." : Ieri sera, durante la consueta puntata in prima serata del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi hanno ricevuto la visita di Edoardo Ercole, noto per essere il figlio di Serena Grandi.Nei giorni scorsi, Edoardo Ercole aveva dichiarato di aver ricevuto una voce stando alla quale, durante la loro esperienza come tentatori a Temptation Island, Gianmarco Onestini avrebbe ricevuto delle avance da Michael Terlizzi. Durante ...

Luca Onestini difende Gianmarco del GF e attacca Cristian Imparato : Grande Fratello, Gianmarco Onestini difeso dal fratello Luca: “Orgoglioso” Gianmarco Onestini, nell’ultima puntata del GF 2019, è finito nell’occhio del ciclone per la clamorosa rivelazione che ha fatto Cristian Imparato sul suo conto. Cosa ha detto quest’ultimo? Ha confessato che Gianmarco Onestini avrebbe preso in giro tempo fa Michael Terlizzi nel momento in cui gli ha messo la crema sulla schiena. In Casa è poi ...

Grande Fratello - Kikò litiga con Gianmarco Onestini : "Sei entrato nel meccanismo - mi fai male" : L'abbiamo conosciuto come un concorrente spiritoso ma anche tranquillo, sicuramente non il classico attaccabrighe. Questa è l'idea che ci siamo fatti nel corso di questo primo mese di Grande Fratello per Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, che tuttavia dopo più di 30 giorni in casa con i suoi coinquilini, ha iniziato a stare antipatico a qualcuno e a risentirne parecchio.A freddare i rapporti con alcuni concorrenti in casa, le sue ...