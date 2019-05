Con Buccirosso una piéce tra thriller e comicità

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Maria Lucia Tangorra Maria Lucia Tangorra Colpo di scena, scritto e diretto da Carlo, al Teatro Manzoni di Milano fino al 26 maggio, è unche affronta temi di stringente attualità come la violenza sulle donne. La scena iniziale è ambientata in un commissariato di polizia di provincia, col vice questore Piscitelli (colpisce col suo fiume in piena di parole e la prontezza nel rimbalzare le battute) intenzionato a incastrare una volta per tutte Donnarumma (Gennaro Silvestro, noto al pubblico per la fiction I bastardi di Pizzofalcone), il quale ha abusato del medico (Fiorella Zullo) che ha in cura suo padre (Gino Monteleone), affetto da Alzheimer. Alla prima parte, dove fa da padrona la, segue quella più avventurosa, con la resa dei conti nella casa di montagna dove vive l'anziano genitore. Il pubblico si diverte e s'impegna nel mettere insieme ...

romasulweb : Roma la nuova stagione della Sala Umberto con Maria Grazia Cucinotta e Carlo Buccirosso - flaminioboni : RT @silviasignore: Roma la nuova stagione della Sala Umberto con Maria Grazia Cucinotta e Carlo Buccirosso -