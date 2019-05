Amici 18 | la lettera di Alessandra Amoroso a Maria De Filippi | Sei una grande

blogo

(Di sabato 18 maggio 2019)De, in occasione della semifinale di18, in onda, stasera, sabato 18 maggio 2019, ha ricevuto la visita a sorpresa della cantante,. Con la complicità della produzione e Giuliano Peparini, la cantante, vincitrice di qualche edizione fa del talent show di Canale 5, ha avuto modo di ringraziare la conduttrice per i dieci anni di successo nella discografia italiana.18, ladiDe: "Sei unadonna, ti voglio bene" (video) pubblicato su TVBlog.it 18 maggio 2019 23:36.

