Total War Three Kingdoms | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshoot

Disponibile il trailer di lancio di Total War : Three Kingdoms : Total War: Three Kingdoms si presenta in un interessante trailer di lancio pubblicato proprio in occasione dell'arrivo del gioco.Riportiamo di seguito il filmato assieme al comunicato ufficiale di Koch Media per tutti i dettagli su questa nuova avventura:Leggi altro...

Total War : Three Kingdoms - recensione : La serie Total War è arrivata al suo quattordicesimo episodio. Si tratta di un brand decisamente longevo, che abbiamo provato in quasi tutte le sue iterazioni (Fall of The Samurai mi manca) e che ha visto alti e bassi alternarsi in maniera abbastanza regolare.Dopo le ottime prestazioni delle due iterazioni nel mondo di Warhammer (aiutate anche dall'entusiasmo dei fan del mondo di Games Workshop), Creative Assembly ha compiuto un mezzo passo ...

Days Gone fa il botto in Giappone : superate le vendite Totali di God of War : Grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, apprendiamo che le vendite totali di Days Gone sono attualmente pari a 148.195 copie in Giappone, battendo i numeri di lancio di titoli come Horizon Zero Dawn. Tuttavia, deve ancora superare le vendite di Horizon o altri giochi esclusivi PS4 come Uncharted 4 e Marvel's Spider-Man.Days Gone è stato il gioco più venduto in Giappone nella sua seconda settimana sul mercato e in 2 settimane in ...

Call of Duty 2019 sarà Totalmente diverso dai predecessori - parola di Infinity Ward : Palesemente elevate le ambizioni di Infinty Ward in vista di Call of Duty 2019, il nuovo capitolo della serie sparatutto in prima persona che, come consuetudine vuole, si appresta a vedere la luce nel corso degli ultimi mesi dell'anno. Ancora fosche le informazioni inerenti questa nuova produzione – che, tra le altre cose, dovrebbe rispondere al nome di Call of Duty Modern Warfare 4, sebbene non ci siano ancora conferme o smentite in merito – ...