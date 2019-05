Tifoso per seguire la squadra del cuore | prenota una stanza su Airbnb e all’arrivo trova

Cagliari-Spal - aggredisce un Tifoso sardo in aeroporto : Daspo di 5 anni per un supporter ferrarese : La persona in questione ha aggredito con violenza un avventore sardo in un punto di ristoro procurandogli lesioni personali per 30 giorni Il Questore di Cagliari ha applicato un Daspo per la durata di 5 anni a carico di un tifoso trentatreenne della Spal. Il 7 aprile scorso, al termine di Cagliari-Spal al “Sardegna Arena”, un tifoso ferrarese all’interno dell’aeroporto di Elmas ha aggredito con violenza un avventore ...

Neymar la paga cara : 3 giornate per il pugno al Tifoso del Rennes : Le immagini avevano fatto il giro del mondo e la Commissione Disciplinare non poteva fare a meno di prenderle in considerazione. Mentre saliva le scale della tribuna d'onore allo Stade de France il ...

Tottenham - Tifoso 'senza fede' lascia lo stadio all'intervallo e si perde la rimonta : E nel pensarlo, c'è un tifoso del Tottenham che ha anche deciso di condividere con il mondo social la sua scelta. Smartphone in mano, uscendo dalla Johan Cruijff Arena dove aveva sofferto abbastanza ...

Tifoso del Tottenham beffato : lascia lo stadio all’intervallo e si perde la storica rimonta : Chissà in quanti ieri sera, tifosi del Tottenham o meno, avranno cambiato canale dopo il 2-0 dell’Ajax ben consapevoli che la gara aveva ormai preso una piega scontata. L’intervallo, solo per le statistiche, avrebbe permesso all’Ajax di “addormentare” il match facendolo arrivare fino alla fine. Niente di tutto questo, sappiamo com’è finita… Ma non sono stati soltanto i telespettatori davanti alla ...

Mima l'aereo di Superga in tribuna - la Juventus vieta al Tifoso lo stadio per 5 anni : Un provvedimento durissimo quello adottato dalla Juventus che colpisce con un daspo societario un tifoso che non potrà neppure essere all'Allianz il 19 maggio per Juve-Atalanta quando verrà consegnata ...

