Thegiornalisti | il singolo Maradona y Pelè

Audio e testo di Maradona y Pelé dei Thegiornalisti - nuovo singolo per l’estate prima del Circo Massimo : Maradona y Pelé dei Thegiornalisti arriva a qualche mese dal concerto al Circo Massimo di Roma. Il nuovo singolo è anche rilasciato in tempo per l'estate, con il ritmo tipico della bella stagione tra sonorità tropical e pop. Il ritmo non tradisce la scrittura di Tommaso Paradiso ormai diventata riconoscibile. Negli anni, il leader del gruppo è diventato anche autore per altri artisti, da Gianni Morandi a Noemi, ma la sua attività con il ...

Thegiornalisti : sonorità tropicali per il nuovo singolo “Maradona y Pelè” : Da venerdì 17 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Maradona y Pelé”, l’atteso singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso che, dopo un tour sensazionale nei palazzetti italiani, torna a stupire il pubblico con un pezzo travolgente. Il brano, in uscita su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, ...

Maradona Y Pelé è il nuovo singolo dei Thegiornalisti - primo inedito dopo l’arrivo in Universal : Il nuovo singolo dei Thegiornalisti è Maradona Y Pelé. Ad annunciarlo è il gruppo di Tommaso Paradiso direttamente sui social, nei quali compare anche un piccolissima anteprima del brano che sarà in radio a cominciare dal 17 maggio 2019 e quindi a un passo dall'estate. L'arrivo del nuovo singolo del gruppo era stato annunciato durante uno dei concerti che il gruppo ha tenuto a Eboli, nel quale dichiararono di aver pronto un brano dedicato a ...

Thegiornalisti : sonorità tropicali per il nuovo singolo “Maradona y Pelè” : Da venerdì 17 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Maradona y Pelé”, l’atteso singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso che, dopo un tour sensazionale nei palazzetti italiani, torna a stupire il pubblico con un pezzo travolgente. Il brano, in uscita su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, ...

Thegiornalisti : sonrità tropicali per il nuovo singolo “Maradona y Pelè” : Da venerdì 17 maggio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Maradona y Pelé”, l’atteso singolo dei Thegiornalisti, la band capitanata da Tommaso Paradiso che, dopo un tour sensazionale nei palazzetti italiani, torna a stupire il pubblico con un pezzo travolgente. Il brano, in uscita su etichetta Island Records, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust (Dario Faini), segna una nuova pagina nella storia del gruppo, ...