Simone Alessio-Ahmad Abughaush | Finale Mondiali taekwondo 2019 | data | programma | orario e

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Una spettacolare impresa: l’Italia torna in unadeidia 10 anni di distanza dall’ultima apparizione., classe 2000, riesce a disputare un torneo strepitoso in quel di Manchester (Gran Bretagna) cogliendo l’accesso all’ultimo atto per quanto riguarda la categoria dei -74 kg. Domani l’azzurro andrà a giocarsi la medaglia d’oro contro il giordano, campione olimpico in carica. Andiamo a scoprire ile gli orari.ManchesterSabato 18 maggio Ore 21.30-74 kgdisaranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube Worlde potrete seguirli anche con noi, visto che OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per ...

ematr_86 : @OA_Sport di dov'è precisamente Simone Alessio? Si trova Catanzaro, avevo letto pure un Mesagne, ora Livorno… - ematr_86 : RT @taekwondofita: FINALE FINALE FINALE FINALE ???? SIMONE ALESSIO ???? vola in FINALEEEEEEEE ?????????????????? Battuto 18-10 in semifinale lo spagnolo… - OA_Sport : #Taekwondo, Mondiali 2019: Simone Alessio GIGANTE! 19 anni di talento, è in finale per il titolo! -