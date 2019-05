Questa simpatica mod di Skyrim vi permette di inserire la tazza di Starbucks presente in

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) In queste settimane sta andando in onda l'ultima stagione de Il Trono di Spade e sicuramente, anche chi non segue assiduamente la serie, sarà venuto a conoscenza della piccola svista (o trovata commerciale) avvenuta durante un episodio.Sembra infatti che in un'inquadratura si sia vista appoggiata sul tavolo la tipicadi, che ovviamente in una serie fantasy ha ben poco a che spartire.Ora però, come riportano i colleghi di Eurogamer, alcuni modder dihanno preso la palla al balzo creando unache ricorda quella del colosso americano della ristorazione.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Skyrim incontra #Starbucks grazie a questa simpatica mod. - LCyberspazio : @Harakiri_Twitt Beh dai, questa è simpatica. - vooidstylesss : RT @vantespresso: ma perché sono ancora single i mean sono simpatica sempre allegra mi piacciono le lunghe passeggiate la fotografia l'arte… -