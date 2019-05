PS5 | un video mostra come i fan immaginano la nuova console di Sony

eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sebbenenon abbia svelato la forma definitiva di PS5, i fan stanno sperimentando design molto interessanti della futuranext-gen.PlayStation 5 è una realtà e, anche senon ha fornito la data di lancio o i dettagli sulla sua futura vendita, ha rivelato le sue caratteristiche tecniche a livello hardware. La macchina dell'azienda giapponese dovrebbe essere promettente e molti utenti si sono lanciati per ricreare le proprie versioni o progetti, riporta Gametransfers.Questo, ovviamente non ufficiale, è stato creato per illustrare un articolo sul sito web francese VR4Player ed è pura speculazione. Tuttavia, ha elementi molto interessanti a livello di progettazione e distribuzione delle connessioni,porte HDMI aggiuntive e ingressi USB. Le forme nuotano a metà strada tra la prima edizione dell'attuale PlayStation 4 e la prima versione di PlayStation.Leggi altro...

