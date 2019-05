Pomeriggio Cinque | Chiara D’Alessandro annuncia la data delle nozze

Manila Gorio e Francesca Giuliano fanno a botte dopo Pomeriggio Cinque : Manila Gorio e Francesca Giuliano sono state ospiti a “Pomeriggio Cinque”, ma dopo la puntata le due donne hanno avuto una lite furiorsa per strada dopo la puntata. Su “Instagram” la Gorio scrive: «Sei solo una str…a, ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli». L’accusa è rivolta al Francesca Giuliano dopo la lite choc avvenuta in strada al termine della trasmissione Pomeriggio 5. botte da ...

Barbara d’Urso commette una clamorosa gaffe a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e la gaffe su Vasco: “Chi è che cantava…” Giornata difficile oggi per Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che si è trovata a dover gestire un collegamento in diretta con Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. La bella conduttrice partenopea, tra una confessione e l’altra sulla neo carriera da stilista della piccola artista, ha commesso una gaffe su Vasco Rossi, con cui in passato ha avuto una ...

Pomeriggio Cinque Francesca Cipriani con un nuovo look : Francesca Cipriani è tornata come ospite a “Pomeriggio 5” con un nuovo look, si è presentata da Barbara D’Urso con un caschetto castano. Anche l’outfit esplosivo non è passato inosservato. Vestito leopardato e décolleté da capogiro. Ma Francesca ha sorpreso tutti anche per le sue dichiarazioni. «Non faccio l’amore da due anni, ma quando lo dico nessuno mi crede». Il tema del giorno a “Pomeriggio 5” era proprio la castità e la ...

Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio Cinque : previsioni del weekend : Oroscopo 4 e 5 maggio di Ada Alberti: le previsioni a Pomeriggio 5 Nuovo appuntamento con le stelle a Pomeriggio 5. L’Oroscopo del weekend del 4 e 5 maggio ha chiuso la puntata di oggi. Ada Alberti ha svelato le previsioni del weekend nel programma condotto da Barbara d’Urso assegnando dei voti ai segni dello zodiaco in base all’andamento della sfera affettiva e lavorativa. L’Oroscopo del fine settimana di Ada Alberti a ...

Pomeriggio Cinque : Ambra Lombardo parla del bacio con Kikò Nalli : Ambra Lombardo a Pomeriggio Cinque dopo il bacio con Kikò Nalli al GF Ieri sera al Grande Fratello uno dei momenti più intensi è stato quello che ha visto protagonisti Ambra Lombardo e Kikò Nalli i quali si sono baciati in diretta lasciando a bocca aperta Barbara d’Urso, gli opinionisti e tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Quest’oggi a Pomeriggio 5 è stata ospite proprio Ambra Lombardo, raggiante per via del ...

Pomeriggio Cinque : Follettina Creation in difficoltà da Barbara d’Urso : Follettina Creation ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5: “Sono emozionata” E’ appena finita l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. E in questa occasione Barbara d’Urso ha intervistato una delle youtuber più popolari e amate dal popolo del web. Chi? Follettina Creation. Quest’ultima è stata chiamata in studio dalla d’Urso come una vera e propria star. Appena la conduttrice l’ha ...

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso assente. Mediaset corre ai ripari : Barbara d’Urso assente con Pomeriggio 5: Mediaset cambia la programmazione Nuova pausa domani, giovedì 25 aprile 2019, per Barbara d’Urso che, visto il giorno festivo, non andrà in onda con Pomeriggio Cinque. La conduttrice, attualmente al timone di ben quattro programmi contemporaneamente, negli ultimi giorni si è già fermata più di una volta: Pomeriggio 5, infatti, non è andato in onda lunedì scorso (22 aprile), giorno di ...

Karina Cascella contro Rosa Perrotta a Pomeriggio Cinque : «Spettacolarizza la gravidanza - la posizione delle gambe è troppo» : «Spettacolarizzi la gravidanza», è l’accusa che Karina Cascella ha rivolto a Rosa Perrotta. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è incinta ed è solita pubblicare sui social foto con il pancione. Nel talk di Pomeriggio 5 gli ospiti hanno commentato gli scatti su Instagram dividendosi tra chi le considerava tenere e chi le giudicava troppo osé. «Nonostante la mia riservatezza, mi farei le foto con la pancia», ha dichiarato la ...

Sarah Altobello a Pomeriggio Cinque spunta il fidanzato segreto : Nel salotto di “Pomeriggio 5 tra gli ospitic ‘era la mamma di Sarah Altobello con cui la conduttrice ha parlato del presunto fidanzato della figlia. «Su Instagram – spiega Barbara D’Urso – Tony Toscano, il manager di Sarah, avrebbe scritto di stare insieme a lei da 3 anni. Anche se lei all’Isola si è sempre dichiara single». La mamma replica: «È un uomo d’altri tempi. Ieri abbiamo dormito tutti a casa sua, ...

Maria Monsè ricorda il provino che ha fatto Harvey Weinstein a Pomeriggio cinque : Nella puntata di “Pomeriggio cinque”, il press agent Angelo Perrone ha rivelato che Harvey Weinstein era pazzo di Maria Monsé. Dopo questa dichiarazione Perrone ha visto la faccia della D’Urso e ha detto: “Fu colpito dal suo talento?”. “Voleva farla recitare e chiedeva che scrivessero dei copioni per lei. Io ero presente durante le telefonate che fece per raggiungerla. Lei non lo sa ma lui era pronto a corteggiarla”. Ha ...

Pomeriggio Cinque - Predolin si sposa : matrimonio in diretta dalla d’Urso : Pomeriggio Cinque, annunciate le nozze di Marco Predolin: matrimonio in diretta da Barbara d’Urso Marco Predolin e la fidanzata Laura si sposano. Di voler diventare marito e moglie lo avevano già annunciato in TV ma oggi, a dare lo scoop sulla coppia, è stata Barbara d’Urso in persona che, a Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che […] L'articolo Pomeriggio Cinque, Predolin si sposa: matrimonio in diretta dalla d’Urso ...

Jane Alexander torna con Elia? La risposta a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Jane Alexander non torna insieme a Elia Fongaro Barbara d’Urso ha da poco intervistato Jane Alexander a Pomeriggio Cinque in merito alla sua rottura con Elia Fongaro. In questa circostanza l’attrice ha rivelato i motivi per cui si sono detti addio, non nascondendo di starci ancora male. Successivamente la conduttrice del rotocalco pomeridiano ha chiesto a Jane se abbia mai pensato di ritornare insieme a Elia Fongaro o ...