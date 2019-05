optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sembra essere piùdi quanto si potesse immaginare l'aggiornamento didedicato ai possessori di unS8 o di un S8, almeno sulla carta. Già, perché le notizie emerse questo venerdì non si limitano a dare continuità a quanto riportato qualche giorno fa sulle nostre pagine con il firmware antecedente, ma aiutano a mettere a fuoco anche alcuni elementi. Fondamentale dunque fare chiarezza alle porte del weekend, in modo da capire cosa possiamo aspettarci a stretto giro.Ci sono fondamentalmente due elementi sui quali possiamo concentrarci in queste ore parlando delS8. Da un lato, la versione del firmware etichettata G955FXXS4DSE1 risulta in questi minuti disponibile per il solo modelloin Germania. Rigorosamente via OTA. Probabile che già nel corso del fine settimana si possa passare al modello "base" e soprattutto agli altri Paesi ...

carlosibilia : Questo schifo non deve più succedere. Nel sicurezza bis vanno inserite le tutele per chi rischia la vita per garant… - GioPao9 : Più pesante del previsto la patch di maggio per #SamsungGalaxyS8 e S8 Plus in Europa - OptiMagazine : Più pesante del previsto la patch di maggio per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Europa -