Per qualcuno il ritiro di Federer dagli Internazionali è una vera tragedia

Qualcuno ha creato l’intimo che puoi indossare Per settimane - senza lavarlo : L’idea, ammettiamolo, potrebbe risultare un tantino disgustosa: boxer e magliette intime da indossare per settimane e settimane, senza mai la necessità di lavare o cambiare alcunché. Eppure sembra aver riscosso un ottimo riscontro la proposta di Organic Basics, la compagnia di Copenaghen specializzata in abbigliamento sostenibile che attraverso il portale di crowdfunding Kickstarter ha saputo finanziare il lancio di una nuova linea di ...

Venerdì 17 - torna la giornata AntiSuPerstizione : gatti neri - specchi rotti e versamenti di sale - “c’è ancora qualcuno che ci crede” : torna Venerdì prossimo e compie 10 anni la giornata AntiSuperstizione, l’iniziativa lanciata dal Cicap (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) nel 2009 per trattare in modo leggero e divertente il tema della superstizione. “gatti neri, specchi rotti e pericolosi versamenti di sale infatti sono ancora presenti nel nostro immaginario, ma queste credenze possono finire per condizionare negativamente ...

'Giochi' e trasgressioni - Perché qualcuno non può farne a meno? : Torino - Sessualità fa rima con spontaneità e si coniuga con la dimensione della relazione e del consenso. In questo caleidoscopico mondo abitato da pelle e sensi, e da mente e cuore , il gioco erotico può tranquillamente farne parte. Prima di addentrarci nei meandri di questo tema, bisogna effettuare un distinguo di fondamentale ...

Cicciolina : “Qualcuno è disposto a pagare 15mila euro Per il mio fallo di cristallo. Pito pito? E’ morto - ma non Per colpa mia”. L’imbarazzo della D’Urso : Tra gli ospiti della puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso non è passata certo inosservata Cicciolina. Ilona Staller, la famosa ex pornostar, ha raccontato più volte di avere bisogno di soldi e di avere per questo messo all’asta molte delle sue cose, perfino la sua casa e le sue mutandine. Ovviamente la D’Urso le ha chiesto delucidazioni su questo e, dopo poco, l’intervista ha virato verso un siparietto trash: ...

Giochi e trasgressioni : qualcuno non può farne a meno - Perché? : Sessualità fa rima con spontaneità e si coniuga con la dimensione della relazione e del consenso. In questo caleidoscopico mondo abitato da pelle e sensi, e da mente e cuore, il gioco erotico può ...

Tiberio TimPeri - gag su Francesca Fialdini. Lei : “Qualcuno smentisca!” : Francesca Fialdini e la gag con Tiberio Timperi a La vita in diretta: “Smentite sui social!” Momento molto divertente nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 8 maggio 2019. Durante l’intervista di Elisa Isoardi, Tiberio Timperi ha infatti definito Francesca Fialdini “una scrocchiazeppi”, ossia una “pelle e ossa”, assecondato proprio dalla padrona di casa de La prova del cuoco, che ha fatto ...

Google I/O - finalmente qualcuno potrà rispondere al telefono Per te : Un utente su quattro non usa mai lo smartphone per parlare: gli assistenti virtuali cambieranno le nostre abitudini, prenotando ristoranti o ricevendo chiamate indesiderate al nostro posto

Su Instagram c’è un profilo non ufficiale del royal baby (e qualcuno l’ha preso Per vero) : Si sa, quando nasce un bambino è facile farsi prendere dalla trepidazione: la concitazione per la corsa in ospedale, il travaglio, la preoccupazione che tutto vada per il meglio e, finalmente, l’arrivo della creatura. Quando poi si tratta di un royal baby e c’è di mezzo la famiglia reale inglese è tutto amplificato, soprattutto nelle redazioni giornalistiche, viene da pensare. Non si spiega altrimenti come le versioni online di ...

GF 16 - Valentina nella bufera Per la frase su Mila : 'Qualcuno le dà un po' di pis****?' : Ancora una volta, sono le esternazioni di Valentina Vignali davanti alle telecamere a catturare l'attenzione degli appassionati di gossip: dopo aver parlato in modo colorito del tumore che ha avuto, e dopo aver discusso pesantemente con Alberico Lemme, la cestista è tornata al centro delle chiacchiere per qualcosa di molto forte che ha detto su Mila Suarez. Come dimostra un video che tutti i siti stanno riportando, la concorrente del Grande ...

Giuseppe Culicchia : 'Domani è un giorno speciale e qualcuno ci aspetta lassù a SuPerga - oggi abbiamo onorato la maglia' : Nel nuovo appuntamento con la rubrica Il Toro è casa mia, il commento dello scrittore Giuseppe Culicchia dopo il derby Torino-Juventusincontro valido per la 35/a giornata di Serie A.

Siri - Salvini : 'Qualcuno ha tempo da Perdere in polemiche. Sfidiamoci sulle tasse - non sulla fantasia' : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Migranti - Helsinki Committee : “Governo Ungheria lascia i migranti senza cibo. Qualcuno non ha mangiato Per 5 giorni” : migranti lasciati senza cibo anche per cinque giorni. La denuncia del Comitato Helsinki per i diritti umani, un’organizzazione non governativa con base in diversi Paesi europei, non si riferisce alla condizione degli africani intrappolati nei centri di detenzione libici, ma a coloro che hanno inoltrato una richiesta di protezione internazionale in Ungheria e se la sono vista rifiutare. Secondo quanto raccolto dagli operatori della ong, in ...

Mourinho si racconta : “Per qualcuno sono un bastardo. Il più forte? Mbappé. Vi svelo perché utilizzai ‘pirla’ il primo giorno all’Inter…” : Interessante intervista di José Mourinho su Dazn. Il tecnico portoghese ha affrontato diversi argomenti insieme alla giornalista Diletta Leotta. Ecco le sue parole. “I trofei sono la mia garanzia di successo, anche contro quelli che fanno di tutto per dimenticarlo, ma non e’ possibile dimenticarlo: l’ultimo mio trofeo e’ l’Europa League, un anno e mezzo fa, molti pensano siano passati vent’anni ma ne ...

Reddito di Cittadinanza - troppi i delusi. Qualcuno Percepirà soltanto 40 euro : Pronta l’erogazione delle somme previste dal Reddito di Cittadinanza, troppa gente delusa, promette di non votare più il Movimento 5 Stelle Un esercito di delusi. Sono tanti i cittadini che stanno riversando sui social network il proprio scontento dopo aver avuto notizia delle somme destinategli dal Reddito di Cittadinanza. I beneficiari hanno iniziato a ricevere i … Continue reading Reddito di Cittadinanza, troppi i delusi. Qualcuno ...