MotoGp | Quartararo non proprio a suo agio in Francia | “pensavo che la pista fosse più

MotoGp - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...

MotoGp - Risultato e classifica prove libere 1 GP Francia 2019 : Quartararo precede Dovizioso e Petrucci - Marquez 5° - Rossi 10° : Fabio Quartararo non ha ancora smaltito la rabbia di Jerez de la Frontera e sfreccia nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il padrone di casa, infatti, chiude con un tempo sontuoso, 1:31.986, lasciando alle sue spalle le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Quarto tempo per Maverick Vinales, quinto per Marc Marquez che, come sempre, non ha forzato, mentre è decimo Valentino Rossi che, nonostante ...

MotoGp – Terminate le prime prove libere del Gp di Francia : Quartararo show a Le Mans - problemi per Rossi[TEMPI] : Fabio Quartararo davanti a tutti al termine delle Fp1 del Gp di Francia: problemi per Valentino Rossi, Dovizioso miglior ducatista La MotoGp non si smentisce mai, lo spettacolo e le sorprese sono sempre assicurate, anche nelle giornate dedicate alle prove libere. Subito una caduta di Jorge Lorenzo ha reso più vive le FP1 del Gp di Francia, ma anche Valentino Rossi ha dovuto fare i conti con un problema alla sua moto che lo costretto a ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Francia 2019 : “Quello che porto a casa da Jerez è il gran passo - ora restiamo concentrati sul lavoro” : Fabio Quartararo arriva a Le Mans per il GP di Francia come principale osservato speciale a distanza di quindici giorni dalla qualifica del GP di Spagna che lo ha incoronato più giovane poleman della storia della classe regina. Il transalpino potrà dunque essere la nuova arma della Francia per cercare di conquistare la vittoria nell’appuntamento di casa, un fatto che non accade nella classe regina da sessantacinque anni (unico successo nel ...

MotoGp - test Jerez : vola Quartararo! Rossi resta lontano : Jerez - Ancora una grandissima performance per Fabio Quartararo sul circuito di Jerez, dove oggi si sono tenuti dei test ufficiali. Il pilota della Petronas Yamaha - che aveva conquistato la pole ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo davanti a tutti - attardati Valentino Rossi e le Ducati : Intensa giornata di test per la MotoGP, con i piloti di nuovo in pista a Jerez il giorno dopo il GP vinto da Marc Marquez. E il più veloce di tutti è Fabio Quartararo con il tempo di 1:36.379. Alle ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo davanti a tutti - 3° Morbidelli - : SEMPRE FABIO A meno di 24 ore dal Gran Premio di Spagna andato in scena ieri, l'autodromo di Jerez è rimasto il centro della MotoGP per una giornata di test in pista che ha visto impegnati i tutti i ...

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - test Jerez : Quartararo in testa a metà giornata - Rossi indietro : Jerez - Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas fa registrare il miglior tempo provvisorio a metà giornata nei test MotoGp di Jerez: il pilota segna 1:37.101. Subito dietro la Honda di Marc Marquez a ...

MotoGp – Quartararo in lacrime ai box dopo il ritiro a Jerez : da Capirossi a Grosjean - tutti i messaggi social d’incoraggiamento [GALLERY] : tutti i dolci messaggi di vicinanza dopo la debacle di Quartararo a Jerez de la Frontera: da Capirossi a Grosjean, tutti i commenti social sotto il post del giovane francese dopo un sabato indimenticabile, Fabio Quartararo ha vissuto invece una domenica tutta da dimenticare, ieri al Gp di Spagna: il giovane pilota francese della Petronas è stato costretto a tornare ai box, dopo essere partito dalla pole, per un problema tecnico alla sua ...

DIRETTA TEST MotoGp 2019 JEREZ/ Streaming video e tv : Quartararo balza in testa! : DIRETTA TEST MOTOGP 2019 JEREZ de la Frontera: cronaca live della giornata che i piloti affrontano un giorno dopo aver corso il quarto Gp stagionale.