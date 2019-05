Maria Monsè e l' evento con Mark Caltagirone | spunta articolo scritto prima dello scandalo

La figlia di Maria Monsè debutta come stilista - polemica a Pomeriggio 5 : 'Perla Maria sei vestita come un albero di Natale' : È polemica sulle Baby Star a Tra gli ospiti anche Maria Monsè e la figlia , che ha da poco debuttato come stilista coinvolgendo anche la più piccola delle figlie di Eva Henger, Jennifer. I modi di ...

Maria MONSÈ/ 'Le nozze? Rinnovo i voti anche l'anno prossimo!' - Costanzo Show - : MARIA MONSÈ, al centro delle polemiche per una serie di scatti troppo sexy, risponde agli attacchi degli haters, Maurizio Costanzo Show,

Barbara d'Urso allontana dallo studio Perla Maria - figlia della Monsè : Ieri a Pomeriggio 5 si parlava di genitori che portano i figli ai concorsi di bellezza e tra gli ospiti di Barbara d'Urso c'erano anche Maria Monsè e sua figlia Perla Maria . Nel parterre di ...

Pomeriggio 5 - la D'Urso fa uscire dallo studio la figlia di Maria Monsé : 'Non voglio che ascolti certe cose' : È dovuta intervenire Barbara D'Urso in diretta a Pomeriggio 5 per salvare la piccola Perla Maria, figlia dell'ex inquilina del Grande Fratello Maria Monsé. In studio si discute di baby star, un tema ...

Pomeriggio 5 - la D'Urso fa uscire dallo studio la figlia di Maria Monsé : "Non voglio che ascolti certe cose" : È dovuta intervenire Barbara D'Urso in diretta a Pomeriggio 5 per salvare la piccola Perla Maria, figlia dell'ex inquilina del Grande Fratello Maria Monsé. In studio si discute di baby star, un tema che l'opinionista Karina Cascella stronca quasi sul nascere: "Mi sento un po' a disagio a partecipare

Maria Monsè e Perla Maria a Pomeriggio 5 - bagarre in diretta e Barbara D'Urso fa uscire la bambina dallo studio : Maria Monsé e la figlia Perla Maria a Pomeriggio 5 . Su le ultime novità. Oggi l'ex gieffina ha partecipato al talk di Barbara D'Urso in compagnia della ragazzina 12enne. Qualcosa in studio non ...

Maria Monsè - bagno afrodisiaco tra i petali di rosa : In bikini e con una coroncina di fiori in testa, Maria Monsé si immerge in una vasca da bagno piena di schiuma e petali di rosa, per regalare ai suoi follower qualche consiglio per un bagno afrodisiaco. Con una musica sensuale di sottofondo, la showgirl spiega tutti i preparativi: fragole e champagne sono ingredienti a cui non può rinunciare. La prima regola per un bagno perfetto: “Dell’ottimo chamapagne, perché le bollicine danno ...

Maria Monsè ricorda il provino che ha fatto Harvey Weinstein a Pomeriggio cinque : Nella puntata di “Pomeriggio cinque”, il press agent Angelo Perrone ha rivelato che Harvey Weinstein era pazzo di Maria Monsé. Dopo questa dichiarazione Perrone ha visto la faccia della D’Urso e ha detto: “Fu colpito dal suo talento?”. “Voleva farla recitare e chiedeva che scrivessero dei copioni per lei. Io ero presente durante le telefonate che fece per raggiungerla. Lei non lo sa ma lui era pronto a corteggiarla”. Ha ...

Pomeriggio Cinque Maria Monsè parla del provino con Harvey Weinstein : Ospite della puntata di “Pomeriggio Cinque”, il press agent Angelo Perrone ha svelato uno scoop, ovvero ha rivelato che Harvey Weinstein era pazzo di Maria Monsé. Dopo questa dichiarazione Perrone ha visto la faccia della D’Urso e ha detto: “Fu colpito dal suo talento?”. “Voleva farla recitare e chiedeva che scrivessero dei copioni per lei. Io ero presente durante le telefonate che fece per raggiungerla. Lei non lo sa ma lui ...

Pomeriggio 5 - Maria Monsè parla del provino con Harvey Weinstein : "Non sapevo fosse pazzo di me" : Ospite della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, il rotocalco quotidiano condotto dal lunedì al venerdì da Barbara d'Urso su Canale 5, il press agent Angelo Perrone ha svelato uno "scoop", ovvero ha rivelato che Harvey Weinstein era pazzo di Maria Monsé.La dichiarazione è avvenuta nel salotto dell'ammiraglia Mediaset alla presenza della concorrente del Grande Fratello Vip 3. A quel punto Perrone la conduttrice, visibilmente spiazzata ...