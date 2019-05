ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Losta diventandodi più uno strumento diperssimi. A parte le attività tradizionali come il coinvolgimento in chat e social network, dalle recenti indagini di mercato emerge infatti una passionepiù coinvolgente per i giochi online. Il sito Statista.com, ad esempio, pubblica il risultato di un sondaggio condotto su 4.000 sviluppatori di giochi, da cui risulta che il 38 percento del campione sta attualmente lavorando alla creazione di giochi per piattaforme mobile, e il 33 percento le considera fra le più interessanti su cui lavorare. L’indicazione è importante, perché gli sviluppatori di giochi, per ovvie esigenze professionali, sono i più attenti ai cambiamenti del mercato e i più motivati a soddisfare le esigenze del pubblico. Nel 2018 il 51% dei ricavi dell’intera industria dei videogiochi è stato generato dalle piattaforme ...

TutteLeNotizie : Lo smartphone è sempre di più la piattaforma di gioco preferita dai giovani - notebookitalia : @lionheartv80 purtroppo il mercato delgi smartphone per ASUS è sempre stato molto difficile e complicato, se il sis… -