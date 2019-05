Kering dice basta alle baby modelle in passerella

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Francesca Galici La moda cambia pelle e decide di direai modelli adolescenti. Il primo passo proviene da uno dei colossi del lusso mondiale, che ha bandito dal 2020 lee i modelli dsue passerelle e shooting fotograficiminorenni in. È quanto ha deciso il gruppoa cui fanno capo numerosi brand tra i più importanti del mondo (Gucci, Saint Lauran, Balenciaga, e Alexander McQueen, solo per nominarne alcuni).ha scelto la linea dura, tanto che i modelli e leminorenni non potranno essere messi sotto contratto nemmeno per gli shooting pubblicitari fotografici, che fino a oggi pullulano di giovanissime e giovanissimi adolescenti. A dare l'annuncio è stato il presidente del colosso del lusso, François-Henri Pinault, spiegandone le motivazioni:“In qualità di Gruppo del lusso mondiale, siamo consapevoli dell’influenza ...

