optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ci sono alcune informazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto riguarda il cosiddetto20 Pro, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio. Dopo avervi parlato della distribuzione di un nuovo aggiornamento ad inizio aprile anche qui in Italia, come ricorderete dal nostro pezzo di allora, stavolta tocca fare i conti con un'altra. Cerchiamo dunque di riepilogare tutti i dati fino a questo momento in nostro possesso.Le prime informazioni in merito sono state fornite direttamente daBlog, secondo cui in giornata è scattata la distribuzione dell'aggiornamento di aprile per lo stesso20 Pro. Si tratta nello specifico della, che vi dico subito non dovrebbe dar vita ad una rivoluzione per tutti coloro che hanno deciso di acquistare il top di gamma lanciato sul mercato nello scorcio finale ...

OptiMagazine : In ritardo EMUI 9.1 per Huawei Mate 20 Pro: la patch B238 è poco significativa - zazoomnews : Non così grave il ritardo di EMUI 9 su Huawei P20 Lite? Torna la pianificazione per giugno - #grave #ritardo… -