Il video della prof anti Salvini finisce sul sito del Comune di Palermo

Il video su Salvini e Mussolini realizzato dagli studenti di Palermo in occasione della Giornata della Memoria : Perché la Professoressa di Palermo Rosa Maria Dell'Aria è stata sospesa? Ecco il video realizzato dagli studenti...

Il finale di The Big Bang Theory è un addio perfetto che celebra l’amicizia - vero cuore della serie (video) : Per dodici anni abbiamo riso, scherzato e sofferto insieme a loro fino al finale di The Big Bang Theory. L'addio alla comedy più longeva nella storia della televisione non poteva che mantenere intatta la sua natura originale: una celebrazione all'amicizia, il vero cuore dello show. L'ultimo episodio si chiude con una nota speranzosa, che esattamente come anticipato da Chuck Lorre e il suo team, avrebbe fatto intendere come la vita continua. Un ...

video – Cena di fine stagione Napoli - dal discorso di ADL al balletto Mertens-Starace : il racconto della serata : Cena di fine stagione Napoli, il racconto della serata Come di consueto il Napoli si riunisce per festeggiare con la Cena di fine stagione, a Villa D’Angelo, nella zina collinare della città. Presenti le alte sfere del Napoli a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis che apre la serata con un breve discorso, riportato dall’ account Twitter ufficiale del club azzurro. “È stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti ...

Tifosi della Lazio insultano Mihajlovic : “zingaro” - il tecnico reagisce e viene fermato solo dalla polizia [video] : Sinisa Mihajlovic insultato da alcuni pseudo-Tifosi razzisti che fuori dall’Olimpico hanno preso di mira il tecnico del Bologna Spiacevole episodio accaduto ieri prima di Lazio-Atalanta per il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Alcuni beceri razzisti hanno urlato “zingaro” nei confronti del serbo, dimostrando tutta la loro pochezza. Il tecnico però non è uno che si lascia insultare restando con le mani in mano e si è ...

BH 90210 - teaser sulle note della celebre sigla – video : BH 90210 La marcia d’avvicinamento a BH 90210, che segna il ritorno degli storici attori del telefilm cult degli anni ‘90 ideato dai produttori Aaron Spelling e Darren Star, continua con un nuovo step che appassiona e anima l’attesa dei fan. Fox, che dal 7 agosto trasmetterà in America la nuova serie in sei episodi, ha pubblicato il teaser sulle note della celebre sigla ideata da John E. Davis. I rumori al ritmo inconfondibile ...

Manchester City - i calciatori sfottono il Liverpool cantando un coro della Kop [video] : Sconfitti e beffati. Il Liverpool non è riuscito a scavalcare il Manchester City in Premier League, i ragazzi di Guardiola si sono così aggiudicati il trofeo all’ultima giornata. Ma per i reds, che potrebbero comunque coronare la loro splendida stagione con la vittoria della Champions League, arriva anche lo sfottò di De Bruyne compagni. I calciatori del City prendono infatti in giro i rivali in campionato, come dimostra un video che ...

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [video] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...

Amici - sconvolgente colpo di scena : Mameli - non è finita. Il video che "ribalta" lo show della De Filippi : Un clamoroso colpo di scena ad Amici di Maria De Filippi, il talent show del sabato sera su Canale 5: ritorna, infatti, Mameli. Sui social del programma Mediaset ha infatti fatto capolino un video di Mameli con indosso la felpa rossa: la redazione del programma ha deciso di mostrarne in anteprima il

Salah Scarpa d’Oro della Premier - ma a prendersi la scena ad Anfield è la figlia [video] : Nonostante la delusione di aver perso la Premier League a vantaggio del Manchester City, in casa Salah c’è spazio per i sorrisi: Mohamed, il padre, è diventato Scarpa d’Oro del campionato, vincendo il Golden Boot. L’egiziano ha chiuso il 2018-2019 a quota 22 reti, alla pari con Mané e Aubameyang. Ma il vero show ad Anfield l’ha fatto la figlia Makka. Dopo i festeggiamenti, al momento di uscire dal campo, la piccola ha ...

BH 90210 - teaser sulle note della celebre sigla – video : BH 90210 La marcia d’avvicinamento a BH 90210, che segna il ritorno degli storici attori del telefilm cult degli anni ‘90 ideato dai produttori Aaron Spelling e Darren Star, continua con un nuovo step che appassiona e anima l’attesa dei fan. Fox, che dal 7 agosto trasmetterà la nuova serie in sei episodi, ha pubblicato il teaser sulle note della celebre sigla ideata da John E. Davis. I rumori al ritmo inconfondibile del ...

Beverly Hills 90210 - nel nuovo promo il cast non si libera della sigla (video) : C'è chi medita, chi si prepara, chi accende la macchina, chi fa colazione e chi è pronta per andare al lavoro. Diverse vite, diverse case e una cosa in comune: una musica ossessiva da cui non riescono a liberarsi. Il nuovo promo di BH90210, lo strano revival di Beverly Hills punta sulla nostalgia e colpisce allo stomaco e alla mente i vecchi fan, come come i protagonisti non hanno mai dimenticato quella musica. ...

Daniele De Rossi lascia la Roma - l’omaggio della società in un video tributo che ripercorre la carriera del capitano : Daniele De Rossi lascerà la Roma, ma non il calcio giocato, a fine stagione. La notizia è stata data dalla stessa società in un comunicato. La carriera del capitano giallorosso è stata ripercorsa in un video tributo pubblicato sui canali social dell’AS Roma. Serie A | Di F. Q.. Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione: “Con il Parma l’ultima partita in giallorosso” ...

Domenica In - Mara Venier rimane in mutande prima della diretta : la scena in un video su Instagram : “La dieta funziona“. Mara Venier scherza così sulla gaffe che le è capitata ieri prima della diretta di Domenica In. La conduttrice stava infatti camminando nei corridoi degli studi Rai assieme ad alcuni suoi collaboratori quando all’improvviso è rimasta letteralmente in mutande. La scena è stata immortalata in questo video che la stessa Mara ha pubblicato sul suo profilo Instagram: la si vede camminare di spalle, mentre parla ...

Reggina-Monopoli - il film della partita : le lacrime di Ungaro ed il delirio sotto la Sud [video] : Uno spettacolo incredibile quello che è andato in scena tra Reggina e Monopoli, 15.000 spettatori allo stadio Oreste Granillo che hanno spinto la squadra di Cevoli al secondo turno dei playoff. Amaranto sotto su calcio di punizione poi la reazione dei padroni di casa con il gran gol di Ungaro che ha permesso di raggiungere il pareggio e la qualificazione al secondo turno, adesso una sfida che si preannuncia incredibile contro il Catania. ...