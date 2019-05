Icardi Dybala – Ipotesi scambio sempre più plausibile

forzazzurri

(Di venerdì 17 maggio 2019) Tengono banco le vicende legate all’attaccante dell’Inter Mauro. Prende corpo l’di un suo approdo alla Juventus attraverso uno– Secondo l’agente FIFA Giocondo Martorelli èunocon l’Inter tra. All’orizzonte plusvalenze per i club coinvolti e la possibilità di riscatto dopo una stagione non entusiasmante per gli attaccanti argentini. Più volte l’attaccante interista è stato accostato al Napoli, già precedentemente all’acquisto di Milik ma l’affare non è mai decollato. Le parole di Martorelli in onda su SportItalia: “Credo che lotra i due attaccanti sia fattibile. Sia per l’Inter che per la Juventus si paleserebbe una plusvalenza importante. Il club milanese ha problemi di bilancio. Se decidessero ...

RoyNemer : Sergio Aguero, Paulo Dybala and Mauro Icardi make Argentina's preliminary list for the Copa America. - DiMarzio : #Juventus, parla #Marchisio ?? ??? 'Sogno una Juve con #Pogba e #Dybala-#Icardi. #DeRossi? Provammo a convincerlo a… - capuanogio : ?? #Icardi flop, ora il suo cartellino vale la metà e solo uno scambio può permettere all'#Inter di non venderlo mal… -