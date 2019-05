Guido, l’ex chef che ora vive come un uomo primitivo

Non è semplice conciliare l'amore per la natura con la passione per le arti marziali, fondendo questi due elementi in un una professione remunerativa. Eppure Guido Camia, 37 anni, 16 dei quali passati ai fornelli come cuoco e pasticcere, ce l'ha fatta e ha trasformato la sua passione per l'avventura in un lavoro. Come racconta La Stampa, infatti, il 37enne ha messo a frutto le abilitazioni ottenute nel corso degli anni, molte delle quali decisamente estreme: "Ho sempre amato fare il cuoco e dedicarmi ai dolci, ma in tanti anni di lavoro ho continuato a coltivare la mia passione per la natura e l’esercizio fisico – spiega Guido, che abita a La Morra, in provincia di Cuneo -. Ho frequentato corsi e scuole di sopravvivenza, diventando istruttore di discipline di difesa personale e arti marziali come Krav Maga e Kali. Mi sono dedicato al kick boxing e al Ju jitsu, e ancora primo soccorso in ambiente remoto".

