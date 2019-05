Danny Goldberg | manager dei Nirvana | “Kurt Cobain era un lunatico attaccabrighe che ci ha

Nirvana : Danny Goldberg ricorda quando Kurt non volle suonare al compleanno di Axl Rose : Leggendo l'ultima biografia del leader dei Nirvana, dal titolo Serving The Servant, si ha l'esatta impressione che Kurt Cobain non amasse particolarmente la figura di Axl Rose, cantante dei Guns N'Roses. Nel corso di una recente intervista, Danny Goldberg, autore del libro ed ex manager della band, ha raccontato un nuovo episodio che aiuta meglio a capire i rapporti tra i due artisti. L'intervista L'ultimo libro dedicato a Cobain, Serving the ...