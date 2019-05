Basket | Final Four Eurolega 2019 | il CSKA Mosca è in finale Super ultimo quarto e Real

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ilè la secondaista dell’. Grazie ad uneccezionale la squadra di Dimitrios Itoudis raggiunge l’atto della competizione,ando ilMadrid in semie con il punteggio di 95-90. Iltorna ine dopo quella di tre anni fa, quando vinse al supplementare contro il Fenerbahce. Proprio quello è anche l’trionfo per i russi, che vanno a caccia del loro ottavo titolo. Nando De Colo e il grande ex Sergio Rodriguez sono i protagonisti nel successo moscovita. Entrambi chiuderanno alla fine con 23 punti, con il francese decisivo soprattutto nell’con 10 punti. Da non dimenticare anche i 18 punti di Will Clyburn e gli 11 di Cory Higgins, anche lui freddissimo ai liberi nei secondii. AlMadrid non bastano i 18 punti in soli 15 minuti di Fabien Causeur, mentre sono solo 10 i ...

