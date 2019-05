Alle 15 in diretta con Team Sonic Racing sfrecciamo a tutta velocità con Sonic e tutti i

All Together Now : la prima puntata in diretta dAlle ore 21 : 35 : All Together Now è un game show musicale in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Michelle Hunziker, con la partecipazione di J-Ax, in onda ogni venerdì sera.All Together Now: la prima puntataprosegui la letturaAll Together Now: la prima puntata in diretta dalle ore 21:35 pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 18:16.

LIVE Italia-Francia - Semifinale Europei Under17 in DIRETTA : gli azzurrini sfidano i GAlletti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, Semifinale degli Europei Under17 di calcio: gli azzurri vogliono la seconda finale consecutivo, dopo aver perso lo scorso titolo ai rigori contro l’Olanda, la quale disputerà la seconda Semifinale odierna con la Spagna. Quello che si prefigura tra Italia e Francia è uno degli scontri più belli che il calcio giovanile possa offrire al momento: da una parte i ragazzi di ...

Duisburg - Linea di Sangue : la conferenza stampa in diretta dAlle ore 12 : Oggi, giovedì 16 maggio 2019, a partire dalle ore 12, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del film tv Duisburg - Linea di Sangue, con Daniele Liotti e Benjamin Sadler, diretta da Enzo Monteleone, in onda su Rai 1.Duisburg - Linea di Sangue: il film tvprosegui la letturaDuisburg - Linea di Sangue: la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 16 maggio 2019 06:05.

Manila Gorio e Francesca Giuliano - la trans e la maggiorata litigano e vengono Alle mani dopo la diretta di Pomeriggio 5 : “Sei solo una str***a, ora mi dovrai pagare i danni per avermi strappato i capelli“. È l’invettiva lanciata su Instagram dalla trans manila Gorio nei confronti della maggiorata Francesca Giuliano dopo la violenta lite che le due hanno avuto in strada al termine della diretta di Pomeriggio 5. Non si è fatta attendere la risposta, sempre via social: “Hai iniziato tu, io ho le foto dei segni che mi hai lasciato. ...

Alle 21 : 30 in diretta in compagnia di Magic : The Gathering Arena si discute dell'espansione War of the Spark : In questi ultimi anni i giochi di carte in ambito videoludico sono soprattutto sinonimo di Hearthstone ma non bisogna sottovalutare un nome storico come quello di Magic The Gathering.Magic The Gathering Arena è l'ultima versione dell'apprezzato gioco di carte a sbarcare nel mondo dei videogiochi e la nostra diretta di questa sera si concentra proprio su questo titolo avvalendosi di un ospite d'eccezione e ormai vecchia conoscenza delle nostre ...

Maltempo - fiumi esondati : Allerta rossa in Emilia Romagna. Sindaco Ravenna : «Non uscite di casa» DIRETTA : Maltempo, danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna. La situazione è ancora «molto impegnativa» a causa della «pioggia molto intensa, anche con valori...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. L’azzurro annulla due pAlle break e resta avanti nel secondo set : 3-6 - 3-2 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego sotto di un set contro Khachanov - Cecchinato Alle 15.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Il piemontese fallisce due pAlle break. Il russo vince il primo set 6-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton supera Bottas - Verstappen davanti Alle Ferrari : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

LIVE Motocross - GP Lombardia MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince gara-1 - Gajser decimo! Allungo Mondiale - gara-2 Alle 17.10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lombardia della MXGP, quinto appuntamento stagionale. Sul tracciato di Mantova, dopo un mese di pausa, è tutto pronto per una domenica di grandissimo spettacolo con le due manche odierne che metteranno in palio 50 punti di capitale importanza in ottica titolo iridato. Tutto il pubblico sarà pronto ovviamente a spingere il nostro Tony Cairoli verso il successo e, possibilmente, per ...

Cagliari-Lazio La Diretta dAlle 18 Inzaghi sceglie Correa e Caicedo : Cagliari e Lazio si affrontano nel match del sabato alle ore 18 in una sfida di grande interesse per entrambe le compagini: i sardi, reduci dalla sconfitta patita all'ultimo minuto sul campo del...

LIVE Nuoto - Champions Swim Series Budapest 2019 in DIRETTA streaming : Pellegrini - Panziera e Scozzoli dAlle 20 a caccia di grandi risultati : GUARDA LE Champions Swim Series IN DIRETTA dalle 20.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA streaming della prima giornata della seconda tappa delle FINA Champions Swim Series di Nuoto di scena a Budapest in Ungheria. Per assistere alle gare basta cliccare sul video qui sotto: OA Sport, trasmetterà ogni minuto della due giorni magiara, gratuitamente e le gare potranno essere seguite anche con differite e con la formula on demand ...

Amici 18 - la settima puntata in diretta dAlle ore 21 : 10 : Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciottesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato sera, a partire dalle ore 21:10, va in onda il serale di Amici, condotto in studio da Maria De Filippi.prosegui la letturaAmici 18, la settima puntata in diretta dalle ore 21:10 pubblicato su TVBlog.it 11 maggio 2019 08:46.