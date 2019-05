Alexandra | un prodigio che danza al pianoforte

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Piera Anna Franini La piccola Dovgan ha 11 anni e non smette mai di suonare. Stasera in concerto a Brescia Segnatevi il nome di questa pianista:Dovgan, 11 anni, di Mosca. Salvo incidenti di percorso, è destinata a una carriera da urlo. È un talento puro e ha il carattere per assecondarlo. Oggi Dovgan fa il suo debutto italiano, a Brescia, su invito del Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la manifestazione di riferimento del. È tutto molto naturale in questa fanciulla dai modi eleganti, con fare e postura da ballerina diclassica. È seria anche quando sorride, ma non ha nulla della nerd-smanettona delanche se di fatto la tastiera è la sua seconda pelle. La Scuola (di Musica Centrale di Mosca) inizia alle nove del mattino con le discipline ordinarie, dalla matematica alla letteratura, poi via con le lezioni di musica fino alle nove ...