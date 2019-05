Mattino 5 | Federica Panicucci sbotta con Imparato sul caso Terlizzi | ' Lascialo in pace'

Blastingnews

(Di giovedì 16 maggio 2019) Cristianda quando è uscito dalla casa del Grande Fratello ha continuato ad essere sotto i riflettori per le sue affermazioni circa la presunta omosessualità di Michael. L'ex bambino prodigio di "Io Canto" nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dagli opinionisti del programma "5". E così stamattina l'ex gieffino è stato ospitato daper rispondere alle accuse. Il cantante ha provato a difendersi raccontando la sua versione dei fatti. Secondo il ragazzo, i filmati trasmessi dal Grande Fratello sarebbero stati tagliati e farebbero riferimento soltanto ai primi giorni di permanenza all'interno della casa. Infattiha spiegato di essersi chiarito cone che tra loro è nata una bella amicizia....

