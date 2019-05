Ho l'ansia di uscire e non trovare Alessandro! La paura di Serena Rutelli

(Di giovedì 16 maggio 2019) La figlia adottiva di Francescoe Barbara Palombelli sta vivendo grandi emozioni nella Casa del Grande Fratello,si è ritrovata nuovamente in lacrime. Gli effetti della distanza dal fidanzato Alessandro iniziano a farsi sentire.Nel confessionale del Grande Fratello laappare molto pensierosa e agitata. “Quando esco spero ci sia. C’ho un’”,dice di volerlo “stringere e riabbracciare”, ma nell’attesa le basterebbe ricevere un qualsiasi oggetto del fidanzato.e Alessandro stanno insieme da un anno, ma sognano già una famiglia. Complice in questa decisione, il destino comune dei due ragazzi, entrambi adottati. Come è noto,è figlia di Francescoe Barbara Palombelli, che l’hanno accolta nella loro famiglia, quando aveva solo sette anni.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...