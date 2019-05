Whatsapp,virus infetta con una chiamata

Unhato diversi smartphone soltanto attraverso una, senza bisogno che ci fosse una risposta. Lo ha fatto sapere la compagnia controllata da Facebook. Alcune dozzine i dispositiviti. Il problema è stato scoperto all'inizio di maggio. Per il Financial Times lo spyware sarebbe prodotto dalla compagnia iraeliana Nso Group, già implicata in casi di infiltrazione negli smartphone di avvocati, attivisti per i diritti umani e giornalisti come il reporter saudita assassinato, Khashoggi.(Di martedì 14 maggio 2019)