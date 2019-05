Spongebob | le nuove puntate con la stagione 12

tvzap.kataweb

(Di martedì 14 maggio 2019) Continuano le avventure diche ha superato i 30 anni di vita e ha ampiamente staccato la soglia delle 200con la dodicesima e ineditaal via su Nickelodeon (Sky 605) dal 20 maggio alle 14,20.avvenutre per la spugna gialla che cerca di affrontare la vita nella città di Bikini Bottom in modo gioioso e allegro insieme ad un nutrito gruppo di amici e compagni di avventura. La nuovaè composta da 26 episodi e rappresenta in qualche modo la continuazione del lavoro del suo ideatore Stephen McDannell Hillenburg scomparso nel novembre del 2018 in seguito a complicazioni per la SLA. Per tutti i fan della spugna gialla c’è inoltre da aspettare il nuovo film che vedrà la luce nel 2020.