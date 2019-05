Samsung potrebbe presto lanciare il Samsung Galaxy Tab S5

I Samsung Galaxy Note 10 avranno display simili a quelli dei Galaxy S10 e il Samsung Galaxy Fold potrebbe esordire a maggio : Uno dei modelli della serie Samsung Galaxy Note 10, con nome in codice SM-N976V, è apparso di recente nel database di HTML5test L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 avranno display simili a quelli dei Galaxy S10 e il Samsung Galaxy Fold potrebbe esordire a maggio proviene da TuttoAndroid.

Samsung - Huawei - OPPO e Vivo nei prossimi mesi potrebbero lanciare smartphone dal design rivoluzionario : Stando a quanto riportato da due "celebri" leakers, Samsung, Huawei, OPPO e Vivo lanceranno degli smartphone dal design futuristico

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere uno schermo con bordi curvi tutto nuovo : Samsung Galaxy Note 10 riproporrà lo schermo con i bordi curvi ed anzi, stando ad una recente indiscrezione, potrebbe spingere molto su questo aspetto.

Samsung Galaxy Note 10 Pro potrebbe vantare una batteria da 4.500 mAh : Il Samsung Galaxy Note 10 Pro potrà contare su una batteria da 4.500 mAh, cioè 500 mAh in più rispetto a quella implementata nel Samsung Galaxy Note 9

Samsung potrebbe lanciare Galaxy M40 con 128 GB di memoria interna : Dopo aver presentato già tre dispositivi della serie Galaxy M, Samsung sembrerebbe essere al lavoro per un quarto chiamato Samsung Galaxy M40.

Samsung potrebbe presentare una linea di tablet in stile Galaxy Fold : Samsung sembra voglia proporre anche due tablet in stile Galaxy Fold con una nuova meccanica d'apertura e chiusura.

Samsung Galaxy Note 10 - il nuovo modello potrebbe uscire ad agosto : Il futuro Samsung Galaxy Note 10 ha bisogno di qualcosa in più per riportare la serie Galaxy Note sotto i riflettori. I rumors ancora non si fanno sentire, ma noi abbiamo comunque stilato alcune di informazioni che ci aspettiamo da questo top di gamma. Tra tutti i vari competitor, Il Note 9 è uno dei migliori attualmente sul mercato, ma i suoi aggiornamenti e miglioramenti rispetto alla versione precedente non sono così incisivi, quindi ora, ...

I nuovi Samsung Galaxy A vanno alla grande e potrebbero rovinare i progetti di Huawei in India : Stando ai dati provenienti proprio dall'India, la decisione di puntare inizialmente su tale mercato con i Samsung Galaxy A pare abbia ripagato il colosso coreano

Samsung Galaxy Note 10 Pro potrebbe essere il nome del modello più grande : Stando alle ultime indiscrezioni, la versione più grande di Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere lanciata come modello Pro. Scopriamo tutti i dettagli

Samsung Galaxy S7 potrebbe essere aggiornato ad Android 9 Pie con One UI : Pare che Samsung abbia deciso di garantire al Samsung Galaxy S7 un anno di aggiornamenti aggiuntivo, il che significa Android 9 Pie e interfaccia One UI

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe farsi in quattro (modelli) : Samsung potrebbe calare un poker di Galaxy Note 10: stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Corea del Sud, la nuova generazione di Galaxy Note potrebbe comprendere fino a quattro modelli.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe utilizzare quattro fotocamere posteriori - "solo" tre per Galaxy Note 10e : Mancano ancora parecchi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10e, ma si susseguono i rumor che oggi toccano il comparto fotografico.

Un video concept ci mostra quanto potrebbe essere bello il Samsung Galaxy A90 : Su YouTube è stato pubblicato un video concept che prova a immaginare come potrebbe essere il nuovo smartphone di fascia media di Samsung, il Samsung Galaxy A90

Che ne direste di un Galaxy Note 10e? Samsung potrebbe offrire due "taglie" : Samsung potrebbe commercializzare due varianti del prossimo Galaxy Note 10, proponendo una versione più piccola: Samsung Galaxy Note 10e in arrivo?