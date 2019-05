Salvini oggi è in tour elettorale in sei città Nel 2019 al Viminale solo 17 giorni

blogo

(Di martedì 14 maggio 2019) Questa mattina Matteoha dato il buongiorno ai suoi follower così:"Buon martedì Amici, un saluto dal Veneto. Tra poco sarò a Montecchio Maggiore, poi ad Arzignano, Verona, Negrar, San Bonifacio e questa sera in Emilia, a Carpi. Alla faccia di chi ci vuole male, io non mollo!"Non una scelta perfetta in una giornata in cui Repubblica è uscita con un articolo in cui fa i conti sulle presenze del ministro ale infatti la prima cosa che hanno fatto in tanti sotto il post diè stata quella di commentare che il ministro è "ovunque tranne che al", dove sarebbe pagato per stare dagli italiani. Una madre: "Mio figlio malmenato al comizio di". E su Twitter impazza #NonSeiIlBenvenuto Una donna ha raccontato che suo figlio 18enne è stato malmenato e denunciato a un comizio di Matteoa Settimo ...

