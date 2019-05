Programmi Tv di Martedì 14 maggio | su Rai 2 The Voice

Stasera in Tv martedì 7 maggio 2019 : i film e i Programmi da vedere : Anticipazioni della puntata: L'economia, la disoccupazione, il lavoro e la lotta per combattere le profonde diseguaglianze del paese saranno tra i temi trattati nella puntata di oggi. Le Iene, Show, ...

Programmi TV di stasera - martedì 7 maggio 2019. Su Rai1 al posto di «L’Aquila – Grandi Speranze» il film «La verità vi spiego sull’amore» : Ambra Angiolini e Carolina Crescentini in La verità vi spiego sull'amore Rai1, ore 21.25: La verità vi spiego sull’amore – 1^Tv film di Max Croci del 2017, con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Giuliana De Sio. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Dora, dopo una relazione di sette anni e due figli, viene lasciata dal compagno Davide e cerca di costruirsi una nuova vita, ma non è facile. Sopraffatta dalla ...

Programmi TV di stasera - martedì 30 aprile 2019. Il Segreto e Una Vita sforano contro la seconda di The Voice : Elettra Lamborghini Rai1, ore 21.25: L’Aquila – Grandi Speranze – Terza Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Gianni e Elena cercano di convincere i proprietari di Poggio a non vendere i terreni, Silvia continua nella ricerca di notizie sulla sparizione di sua figlia Costanza. Gianni ...

Programmi TV di stasera - martedì 23 aprile 2019. The Voice o Grande Fratello? : Cartabianca Rai1, ore 21.25: L’Aquila – Grandi Speranze – Seconda Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Risi del 2019, con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Luca Barbareschi, Valentina Lodovini. Prodotto in Italia. Trama: Davide scopre un malvivente francese, Laurent, nascosto nella sua vecchia casa che lo obbliga ad aiutarlo. Silvia nel frattempo, decisa a continuare anche da sola la ricerca di sua figlia, ...

Programmi Tv di Martedì 16 aprile - Juventus – Ajax su Sky : Programmi Tv di Martedì 16 aprile – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 L’Aquila – Grandi Speranze 1×01 1a Tv Rai 2 ore 21:20 Vita, cuore, battito Rai 3 ore 21:15 #cartabianca Canale 5 ore 21:40 Noi e la Giulia Rete 4 ore 21:30 Il segreto + Una vita Italia 1 ore 21:25 Le Iene La7 ore 21:15 diMartedì Tv8 ore 21:25 Se Scappi ti sposo Nove ore 21:25 Redemption – Identità Nascoste Serie Tv e Film in Tv ...

Programmi TV di stasera - martedì 9 aprile 2019. Su Canale5 Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino in «Moglie e Marito» : Kasia Smutniak e Pierfrancesco Favino in Moglie e Marito Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Ultima Puntata Il viaggio di Alberto Angela è arrivato a conclusione. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese di quest’ultima puntata parte da una gemma incastonata tra le colline delle Marche, Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura, una meraviglia del Rinascimento italiano. Si visiterà il maestoso ...