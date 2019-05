Capitan Passato

huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019)Futuro è una serie tv di animazione giapponese del 1978 ispirata al celebre personaggio dello scrittore di fantascienza Edmond Hamilton, che esordì con Il Dio-Mostro di Mamurth e raggiunse il culmine del successo con I soli che si scontrano, anni ’20 del ’900.Ricadendo sulla Terra, su un campo di calcio, qualche decennio dopoFuturo è il soprannome di Daniele De Rossi, probabilmente coniato dal direttore de “il Romanista”, l’“unico quotidiano dedicato a una squadra di calcio”, tanto per ribadire la passione della città eccetera eccetera. “Non è un soprannome che mi fa impazzire”, puntualizzava De Rossi e si riferiva all’eterno presente che non passava, al fenomeno Totti che occupava tutti gli spazi, in campo e fuori.Intanto DDR, acronimo efficace per un calciatore complesso, ...

