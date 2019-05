Voto di scambio ad Agropoli | indagati Alfieri e il sindaco Coppola

Voto di scambio : 35 euro per una preferenza - arresti a Torre del Greco : arresti per Voto di cambio a Torre del Greco (Napoli). Nel mirino dei carabinieri sono finite le elezioni amministrative del 2018. L’operazione è scattata questa mattina e ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari emesse dal gip di Torre Annunziata a carico di altrettanti indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al Voto di scambio elettorale, Voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti ...

A Torre del Greco sono state eseguite 14 misure cautelari per un caso di presunto Voto di scambio durante le elezioni amministrative del 2018 : I carabinieri di Torre del Greco, in Campania, hanno eseguito 14 misure cautelari per un presunto caso di voto di scambio avvenuto durante le elezioni amministrative del 2018. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata

Voto di scambio a Torre del Greco : 14 arresti : Torre DEL Greco. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal GIP di Torre Annunziata a carico di altrettanti indagati ritenuti responsabili ...

Napoli - Voto di scambio : 14 misure : 7.11 I carabinieri della compagnia di Torre del Greco (Napoli)hanno eseguito 14 misure cautelari nei confronti di persone accusate,a vario titolo,di associazione per delinquere, voto di scambio elettorale, attentato ai diritti politici del cittadino, rivelazione e uso di segreto d'ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi comuni e da guerra. Accertata la responsabilità di un consigliere comunale nell'assunzione a tempo determinato ...

Mafia - il procuratore Pignatone : “La legge sull’associazione mafiosa funziona - non cambiarla. Quella sul Voto di scambio no” : La legge che punisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso funziona. Quella sul voto di scambio politico-mafioso, invece no. Nonostante sia stata cambiata più volte negli ultimi anni. E una nuova riforma è al momento in fase di approvazione parlamentare. Lo sostiene Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma. “Il 416 bis si è dimostrato efficace e ha consentito di contrastare in modo positivo anche quelle che la Cassazione ...

Termini Imerese - si dimette il sindaco Giunta. È indagato per Voto di scambio e peculato : Il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta, eletto nel 2017 in una lista civica di centrodestra, si è dimesso dopo la notizia della chiusura indagini a carico suo e di altre 95 persone per voto di scambio alle elezioni regionali e comunali di due anni fa. Giunta è indagato anche per peculato in relazione a un presunto uso privato dell’auto di servizio del Comune. Un nuovo colpo per la città dopo gli arresti dei vertici della Blutec, la ...

Sicilia : si dimette sindaco Termini Imerese - coinvolto in inchiesta Voto di scambio : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Si dimette il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino in un messaggio audio: "Fra poche ore mi recherò al mio studio per ufficializzare le mie dimissioni", ha detto con la voce rotta dall'emozione il sindaco di Termini Im

Regionali Puglia 2015 - quattro affiliati al clan Di Cosola condannati in appello per Voto di scambio : Fermarono gli elettori per strada ‘invitandoli’, sotto minaccia, a votare per Natale Mariella, candidato nella lista Popolari che faceva parte della coalizione di centrosinistra che sosteneva Michele Emiliano. Per questo la Corte d’appello di Bari ha confermato le condanne, riducendo in parte le pene, per quattro pregiudicati baresi ritenuti affiliati al clan Di Cosola, imputati a vario titolo di associazione mafiosa, voto di ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini-Toninelli - il "Voto di scambio" che affossa M5s : Il destino ha giocato un brutto tiro al M5s, piazzando nello stesso giorno un "uno-due", come si direbbe nel pugilato, che ha messo alle corde i grillini

Voto DI SCAMBIO : CONDANNATO PAPANIA : Secondo l'accusa, PAPANIA che si era speso per la campagna elettorale di Bonventre, pur di far vincere il suo candidato aveva utilizzato gli ormai logori sistemi della vecchia politica: promesse di ...

Ex Senatore Nino Papania (Pd) condannato a un anno per Voto di scambio : L'ex Senatore Nino Papania (Pd) è stato condannato a un anno di carcere per voto di scambio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trapani. Nel 2016 era stato condannato per "concorso in voto di scambio", in relazione al primo turno elettorale delle amministrative ad Alcamo del 2012.Continua a leggere

Voto di scambio - ex senatore del Pd papania condannato a un anno : L’ex senatore Nino papania (Pd) è stato condannato ad un anno per Voto di scambio. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 2012 e sono relativi alle elezioni amministrative del Comune di Alcamo. Secondo i giudici, l’ex parlamentare avrebbe chiesto voti in cambio di soldi e posti di lavoro. L'articolo Voto di scambio, ex senatore del Pd papania condannato a un anno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Trapani : Voto di scambio - condannato a un anno ex senatore Papania : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - L'ex senatore Antonino Papania è stato condannato a un anno di carcere per il reato di voto di scambio. La sentenza è stata emessa poco fa dal Tribunale di Trapani. Il processo è nato in seguito all’inchiesta della magistratura su una ipotesi di corruzione elettorale a

Sicilia - scandalo elezioni regionali 2017 - Voto di scambio 96 indagati anche Cuffaro l’ex governatore : Scoppia lo scandalo per le elezioni regionali in Sicilia del 2017. voto di scambio tra gli indagati anche l’ex governatore Totò Cuffaro Ci sono gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, prima che Matteo Salvini inviasse un commissario sull’isola. Ma anche l’ex governatore Totò Cuffaro, che ha scontato cinque anni di carcere per favoreggiamento a Cosa nostra ed è stato scarcerato alla fine … Continue reading Sicilia, scandalo ...