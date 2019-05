Sony aggiorna i Sony Xperia XZ3 e XZ2 con le patch di sicurezza di maggio e gli Xperia XA

Samsung Galaxy Tab S4 si aggiorna ad Android 9 Pie mentre Sony Xperia XZ3 e Xperia XZ2 ricevono le patch di sicurezza di aprile : Tempo di aggiorna menti in casa Samsung e Sony : Android 9 Pie comincia ad arrivare su Samsung Galaxy Tab S4, mentre le patch di sicurezza di aprile sono disponibili per Sony Xperia XZ3 e per la famiglia degli Xperia XZ2 al completo. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 si aggiorna ad Android 9 Pie mentre Sony Xperia XZ3 e Xperia XZ2 ricevono le patch di sicurezza di aprile proviene da Tutto Android .

Aggiornamenti di sicurezza per Sony Xperia XZs - ASUS ZenFone 4 - 4 Selfie - 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre : Aggiornamenti di sicurezza in rollout per Sony Xperia XZs, ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre: ecco tutte le novità. L'articolo Aggiornamenti di sicurezza per Sony Xperia XZs, ASUS ZenFone 4, 4 Selfie, 5Z e Samsung Galaxy A5 (2017) brand Tre proviene da TuttoAndroid.