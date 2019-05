Sicilia | Di Maio a Caltanissetta per festeggiare vittorie M5S

Risultati elezioni Sicilia - Luigi Di Maio : “Ci davano per morti - ma abbiamo vinto ancora” : Luigi Di Maio esulta per la vittoria al ballottaggio in due comuni fondamentali della Sicilia. I Risultati delle elezioni premiano i pentastellati, con il leader del Movimento 5 Stelle che scrive su Facebook: "È sempre così. Ogni volta che ci danno per morti noi torniamo più forti di prima, abbiamo vinto un'altra volta".Continua a leggere

Elezioni : Di Maio - 'grandissima vittoria in Sicilia. M5S vivo e vegeto' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "E' una grandissima vittoria. Faremo un grande lavoro insieme perché Roberto lo sosterremo dal governo centrale, dall'Assemblea regionale e, insieme a tutti gli altri sindaci, gli daremo la possibilità di rilanciare quel territorio, quella città. Credo che avremo delle

Elezioni Sicilia - Di Maio : “La casta dei vari Micciché battuta dai cittadini liberi del M5s - ora soprese alle Europee” : “Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. ...

Elezioni : Di Maio - 'In Sicilia ai ballottaggi non facciamo accordi con la Lega' : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Ai ballottaggi in Sicilia non facciamo accordi con la Lega". E' quanto dice il vicepremier Luigi Di Maio in alcune interviste rilasciate oggi ai giornali locali Siciliani in vista della sua due giorni tutta isolana per la chiusura delle campagne elettorali di Castelvet

Elezioni : 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia - tappa a Castelvetrano e Caltanissetta : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Ritorna in Sicilia, il 9 e il 10 maggio, il vice premier Luigi di Maio. Il leader del M5s sarà nell'Isola per sostenere i candidati sindaci pentastellati al ballottaggio. Il primo appuntamento è alle 20 a Castelvetrano (Trapani), dove parteciperà al comizio del candidat

Se i 5 stelle litigano pure su Bagheria e Di Maio prende le distanze dal voto Siciliano : La politica deve tornare a essere una cosa seria'. A Gela e Bagheria i Grillini non sono arrivati al ballottaggio ma ieri i vertici del Movimento hanno sottolineato che i sindaci dei due comuni ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - patto di potere in Sicilia : il piano segreto : C'è un patto di potere in Sicilia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. In vista dei ballottaggi di Caltanissetta e di Gela la Lega e il Movimento 5 stelle stanno preparando un reciproco appoggio politico. A Caltanissetta ad approdare al secondo turno sono stati Michele Giarratana, sostenuto dai parti

La Sicilia boccia M5s - l’interpretazione esoterica di Di Maio : La Lega non trasforma le piazze piene in voti ma conquista la sua prima poltrona di sindaco in Sicilia (a Motta Sant'Anastasia). Il Carroccio piazza anche consiglieri in molti comuni dell'isola, sperando ora nella vittoria ai ballottaggi di Gela (Caltanissetta) e Mazara del Vallo (Trapani). Giù, invece, il MoVimento Cinque Stelle che perde anche le città dove ha governato, Bagheria e Gela. A livello di voti, sono lontane le percentuali del 2018 ...

DIETRO LE QUINTE/ Il flop in Sicilia costringe Di Maio a 'scegliere' Andreotti : Il voto delle comunali in Sicilia non ha portato buone notizie per Salvini e Di Maio, che devono prepararsi a nuove strategie

Elezioni comunali Sicilia - Luigi Di Maio : “M5s solido”. Matteo Salvini : “Risultato da fantascienza” : I risultati delle Elezioni comunali in Sicilia vengono commentati con la solita esultanza da parte dei leader di tutti i partiti politici. A partire da Luigi Di Maio, che sottolinea la "solidità" del Movimento 5 Stelle. Gioisce anche Matteo Salvini, secondo cui quella dei Siciliani "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stata fantascienza".Continua a leggere

Voto Sicilia - Di Maio : il M5S è solido : 10.15 "Quando si gioca ad armi pari e anche gli altri corrono con una sola lista,mostriamo tutta la nostra solidità".Così il vicepremier Di Maio commenta il Voto amministrativo in Sicilia. "Grande soddisfazione" per essere al ballottaggio a Caltanissetta, unico capoluogo di provincia al Voto. "Senza contare il ballottaggio a Castelvetrano, nel Comune di Messina Denaro, a dimostrazione dei nostri anticorpi su legalità e lotta alla mafia. Il ...