“Siamo stati evacuati!” | 550 persone lasciano un edificio in 6 minuti per quella che

Europee - Carlo Calenda (Pd) : “Siamo stati arroganti e abbiamo pagato il conto” : L'autocritica dell'esponente dem, Carlo Calenda, ospite questa sera di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', e candidato Pd alle Europee: "Quando il Paese aveva appena cominciato a migliorare abbiamo iniziato a raccontare che il Paese era a posto. Che avevamo risolto i problemi, siamo stati arroganti e per questa arroganza abbiamo pagato il conto".Continua a leggere

Torino-Milan - Mazzarri : “Siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere” : Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato la gara contro il Milan, ai microfoni di Radio Rai. L’allenatore granata analizza così la partita: “abbiamo meritato di vincere, siamo stati bravi contro una squadra he ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. Il Milan ha grandi valori ma i ragazzi ci hanno dato una grande soddisfazione. Siamo stati superiori e meritavamo di vincere”. Poi uno sguardo al futuro: ...

Gattuso : “Siamo stati ingenui e sfortunati - ma dovevamo fare di più” : Le parole dell’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, al termine del match di Parma pareggiato per 1-1 dal suo Milan: “Il nostro primo tempo è stato al di sotto delle nostre possibilità. Il ritmo era basso, loro erano chiusi molto bene, noi abbiamo trovato pochissimi spazi, non abbiamo fatto una bella prestazione, siamo stati fortunati e bravi ad andare in vantaggio, poi c’è stata ...

Calcio - Massimiliano Allegri : “Siamo stati polli contro l’Ajax - l’eliminazione dalla Champions va accettata. Ora lo scudetto” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus, match che potrebbe consegnare ai bianconeri la matematica certezza dell’ottavo scudetto consecutivo (basterà un pareggio nell’incontro in programma domani allo Stadio Franchi). A tenere banco è però l’eliminazione dalla Champions League, arrivata martedì sera per mano dell’Ajax che si è imposto per 2-1 all’Allianz Stadium: ...