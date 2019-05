Sei assessore comunale? Con l' auto privata puoi circolare sulle corsie preferenziale e

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roberto Chifari A Palermo l'ordinanza, sottoscritta dall'alla viabilità, dà la possibilità agli assessori dicon i propri mezzi privati inpreferenziali formalizzando una prassi già in uso ai consiglieri comunali L'ordinanza è quanto mai bizzarra, eppure è stata protocollata e firmata dal dirigente dell'ufficio viabilità del comune di Palermo con il beneplacito dell'alla viabilità, Giusto Catania "ritenute valide ed opportune le ragioni espresse dall'alla mobilità" si chiede in pratica "di formalizzare la prassi in virtù della quale si è consentito ai consiglieri comunali il parcheggio nelle aree riservate ai veicoli dell’amministrazionenonché di estendere agli assessori tale possibilità ed il transito nellepreferenziali". In sostanza se seio consigliere...

