Roma | 81 euro per due hamburger e due cappuccini | lo scontrino scatena le polemiche sui

Smog Roma : dal 1 Novembre divieto di circolazione dei Diesel Euro 3 : Dal primo Novembre 2019 entrerà in vigore il divieto di circolazione permanente dei veicoli Diesel Euro 3 nella Ztl Anello Ferroviario, area che include le zone centrali e semicentrali della Capitale. Il divieto, come previsto dalla delibera di Giunta approvata ieri, sarà in vigore nei giorni dal lunedi’ al venerdi’, ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Si prevede inoltre la progressiva limitazione, all’interno delle ...

Ancelotti al Roma : «Spero che Sarri vinca la finale di Europa League» : Tanti i temi toccati dall’allenatore del Napoli nell’intervista pubblicata oggi dal Roma. Ancelotti ha parlato della marcia in più della Juve in campionato, ma anche del calendario insidioso degli azzurri. Poi sul mercato ha confermato che Barella non rientra nei piani della società, come aveva detto la settimana scorsa in conferenza, e che Trippier non è l’unico osservato speciale del Napoli, riferendosi forse alla lunga lista ...

In Romania la Silicon Valley d'Europa : Il nostro Road Trip vi porta in Transilvania dove 700 start-up lanciano la sfida di un futuro migliore per il mondo dell'IT continentale

Posizioni ricercate in studi legali a Roma e presso enti europei : scadenze maggio-giugno : Attualmente, alcuni studi legali ricercano figure specializzate con la carica di avvocato o praticanti avvocati abilitati per domiciliazioni e sostituzioni. Tuttavia, si attribuiscono anche borse di studio per tirocini formativi tramite vari uffici giudiziari. Inoltre, varie istituzioni pubbliche selezionano profili altamente preparati da disporre presso le proprie strutture situate in Italia e all'estero. Domiciliazioni-sostituzioni e borse di ...

Roma : 22 arresti tra i Casamonica - business illegali da 100mila euro al mese : I carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali alcuni membri della famiglia dei Casamonica: l’accusa è di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il clan agiva prevalentemente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba ed aveva un business illegale mensile di oltre 100.000 euro. Esulta il ministro Matteo Salvini, appena appresa la notizia che su richiesta della ...

Roma - nuovo blitz contro il clan Casamonica : arrestate 22 persone - giro d’affari da oltre 100mila euro al mese : Altro duro colpo al clan dei Casamonica: i carabinieri di Roma hanno arrestato 22 persone, tra le quali anche membri della famiglia, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’organizzazione criminale era attiva principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese. Su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, il gip del ...

Un convegno contro i "suprematismi in Europa". La comunità ebraica di Roma prende posizione prima del voto : Giuseppe Conte fa un’operazione di pedagogia democratica. Da una parte è consapevole di come in Europa ci sia una recrudescenza di intolleranza nei confronti degli ebrei e dall’altra è rimasto profondamento impressionato dalle immagini di Casal Bruciato, dove una famiglia rom che ha diritto alla casa è stata contestata dagli altri residenti. Il premier unisce le due cose partecipando a una cerimonia con la ...

Conte : “Ancora oggi in Italia e a Roma episodi di violenza razzista. Antisemitismo suicidio dell’uomo europeo” : “Purtroppo ancora oggi, in molti Paesi d’Europa, anche in Italia, nella stessa città di Roma assistiamo a episodi di riprovevole violenza, un drammatico affievolimento della sensibilità collettiva di fronte all’emersione di antiche e nuove forme di razzismo, spesso di matrice antisemita”. A rivendicarlo il premier Giuseppe Conte incontrando 800 ragazzi russi, di origine ebraica, nel Tempio Maggiore di Roma. E ancora: ...

Di corsa verso il voto : il Miglio di Roma sposa la campagna Stavoltavoto.eu per le europee del 26 maggio : Sabato 11 maggio 2019 torna “Il Miglio di Roma”, alla sua IV Edizione Roma – Il Miglio di Roma è la gara di mezzofondo su strada più importante in Italia su questa distanza (1609 metri); è inserita nel calendario nazionale Fidal (certificata Silver Label), gode dei patrocini del Coni, di Roma Capitale e della Regione Lazio e da quest’anno anche della collaborazione del Parlamento europeo e della rappresentanza della ...