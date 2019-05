Napoli | l’agente di Gaetano | “L’anno prossimo andrà in prestito in Serie B o Serie A”

Kiss Kiss – Doppio addio in casa Napoli : telefonata tra l’agente e De Laurentiis. Allan… : Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: “Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l’eventuale arrivo è legato ...

Calciomercato – Zaniolo-Napoli - l’annuncio dell’agente : i dettagli : Calciomercato, le parole dell’agente di Zaniolo sul futuro del giocatore L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito a Il Romanista. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ...

Napoli - l’agente svela il futuro di Younes : “Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da quando è a Napoli; diventa micidiale in fase di finalizzazione. E’ uno che ha le qualità per incidere fortemente. La sua grande dedizione ha convinto Ancelotti nell’utilizzarlo; mi auguro che riceva ancora continuità per dimostrare il suo valore in futuro. L’armonia con i compagni fuori dal campo beneficia anche il gioco in ...

Napoli - l’agente di Younes fa sognare i tifosi : “potrebbe ripercorrere le orme di Mertens” : L’agente del calciatore del Napoli ha parlato in vista del prossimo anno, lanciandosi in un ardito paragone “Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da quando è a Napoli; diventa micidiale in fase di finalizzazione. E’ uno che ha le qualità per incidere fortemente. La sua grande dedizione ha convinto Ancelotti nell’utilizzarlo; mi auguro che riceva ancora continuità per ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “la cessione di Marek ha inciso sulla qualità del gioco degli azzurri” : L’agente del centrocampista slovacco ha parlato del trasferimento in Cina, soffermandosi anche sull’addio al Napoli “L’inizio è stato difficile, ora ci stiamo riprendendo. Marek sta imparando come si gioca in Cina, è un calcio totalmente diverso. Non ho potuto vedere il ritorno contro l’Arsenal ma penso sia normale essere eliminati da un club forte come quello inglese. Il Napoli senza Marek? La sua cessione ha ...

Chelsea - l’agente di Jorginho : “Vogliamo la finale con il Napoli. Su Sarri…” : Chelsea AGENTE Jorginho – Si sa, il Napoli e Jorginho si sono lasciati più che bene. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea, non ha mai nascosto il suo amore per i colori azzurri, ma in estate si è trovato davanti un’offerta impossibile da rifiutare (anche per la società, ndr). Il giocatore della Nazionale italiana […] L'articolo Chelsea, l’agente di Jorginho: “Vogliamo la finale con il Napoli. Su ...