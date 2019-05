MotoGp – Marquez non teme i giovani ed il… ritiro | “rimango finchè non mi cacciano a

MotoGp - GP Francia 2019 : riparte la corsa a Marc Marquez. Serve una svolta per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi : Si chiama Gran Premio di Francia di MotoGP, ma si potrebbe rinominare Festival spagnolo. Per quale motivo? Nelle ultime 10 edizioni, infatti, ben nove se le sono aggiudicate piloti iberici, le ultime otto consecutive. Nemmeno da dire che un anno fa il successo andò a Marc Marquez, che iniziò a cambiare definitivamente Marcia verso il suo quinto titolo iridato nelle ultime sei annate della classe regina. Il pilota della Honda, tuttavia, non vede ...

Il punto in comune tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi - Marquez ammette : “se è un avversario non sarà mai il tuo migliore amico” : Marc Marquez il paragone tra calcio e MotoGp ed il rapporto con Valentino Rossi: la sincerità del campione del mondo in carica Weekend ricco di emozioni per Marc Marquez: dopo essere stato ospite del paddock del Montmelò, dove si sta svolgendo il Gp di Spagna di Formula 1, il campione del mondo in carica di MotoGp è volato in Germania dove ha aperto la sfida di calcio tra Lipsia e Bayern Monaco con uno spettacolo in sella alla sua Honda ...

VIDEO Marc Marquez : “La F1 è diversa dalla MotoGp : o hai la macchina o non puoi fare niente. La Mercedes è più forte” : Marc Marquez oggi era presente a Barcellona in occasione delle prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo MotoGP, reduce dal successo di Jerez che lo ha riportato in testa alla classifica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è molto giovane e sta facendo bene. Sono venuto qui solo per fare delle visite, per trovare qualche amico. In Formula Uno è diverso della ...

MotoGp – Alzamora non ha dubbi su Marquez dopo il trionfo a Jerez : “sta vivendo un gran momento - non è facile” : Emilio Alzamora e lo strapotere di Marc Marquez: l’analisi del manager del campione del mondo in carica Marc Marquez si gode una settimana di relax in serenità dopo la vittoria del Gp di Spagna: dopo essersi lasciato alle spalle la caduta di Austin, lo spagnolo della Honda ha dimostrato ai suoi rivali ciò di cui è capace, a livello fisico e mentale. Il campione del mondo in carica ha trionfato a Jerez de la Frontera facendo mangiare ...

MotoGp Honda - Marquez : «A Jerez giornata produttiva» : Ho provato la moto di Bradl per capire il concetto, è stato positivo e siamo pronti per il prossimo round ' ha spiegato il campione del mondo.

MotoGp Honda - Marquez : «A Jerez test positivi» : Ho provato la moto di Bradl per capire il concetto, è stato positivo e siamo pronti per il prossimo round ' ha spiegato il campione del mondo. MotoGp, rivincita Marquez a Jerez. Rins 2° PARLA LORENZO ...

MotoGp – Test Jerez - Marquez e il nuovo telaio Honda : “sensazioni molto positive - ma non so se…” : Il pilota della Honda ha parlato del nuovo telaio utilizzato oggi nei Test di Jerez, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo Mossa a sorpresa della Honda nella giornata di Test a Jerez de la Frontera, il team giapponese infatti ha provato con Marc Marquez un nuovo telaio diverso rispetto a quello utilizzato dallo spagnolo in gara. AFP/LaPresse Anima in alluminio ma numerosi pezzi in carbonio, una componente diversa caratterizzata da ...

Test MotoGp : Marquez non molla mai : I due piloti hanno completato insieme oltre 70 giri, con il campione del mondo in carica che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, a 179 millesimi da quello del francese Fabio Quartararo con la ...

Test MotoGp : Marquez non molla mai : I due piloti hanno completato insieme oltre 70 giri, con il campione del mondo in carica che ha fatto segnare il secondo miglior tempo, a 179 millesimi da quello del francese Fabio Quartararo con la ...

MotoGp - Test Jerez 2019 : Fabio Quartararo avanti a metà giornata su Marquez - indietro le Ducati - male Rossi 17° : Per mettersi alle spalle, almeno in parte, la cocente delusione di ieri, Fabio Quartararo ha chiuso al comando la prima metà della giornata dei Test di Jerez de la Frontera (Spagna) riservati alla MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il limite delle prime quattro ore di turno, in 1:37.101, portandosi ad appena 221 millesimi dal tempo della pole position di Marc Marquez di sabato. Il campione del mondo, come sempre in grande ...

MotoGp - Test Jerez 2019 : Fabio Quartararo avanti a metà giornata su Marquez - indietro le Ducati - male Rossi 17° : Per mettersi alle spalle, almeno in parte, la cocente delusione di ieri, Fabio Quartararo ha chiuso al comando la prima metà della giornata dei Test di Jerez de la Frontera (Spagna) riservati alla MotoGP. Il francese del team Yamaha Petronas ha stabilito il limite delle prime quattro ore di turno, in 1:37.101, portandosi ad appen 221 millesimi dal tempo della pole position di Marc Marquez di sabato. Il campione del mondo, come sempre in grande ...

MotoGp - Valentino Rossi ‘spaventato’ da Marc Marquez : “vi svelo che cosa mi fa paura…” : Il pilota della Yamaha si è soffermato sulle qualità di Marquez, esprimendo il proprio pensiero sul prosieguo del Mondiale Nonostante una giornata complicata, Valentino Rossi è riuscito comunque a chiudere al sesto posto il Gp di Jerez, rimanendo a soli nove punti dalla vetta della classifica piloti. AFP/LaPresse In testa ci è tornato Marc Marquez che, dopo la caduta di Austin, ha vinto dominando la gara spagnola davanti a Rins e Viñales. ...

MotoGp - GP Spagna 2019 : Marc Marquez e una superiorità imbarazzante a Jerez de la Frontera : Siamo solo alla quarta gara di questo Mondiale 2019 di MotoGP ma a Jerez de la Frontera (Spagna) la dimostrazione di forza di Marc Marquez è stata impressionante. Lo spagnolo, a differenza dell’anno passato, non gioca più con gli avversari nelle prime fasi di corsa per poi andare via negli ultimi giri ed ottenere il risultato pieno. Lo show del corpo a corpo ha lasciato spazio all’esibizione di pura prestazione, sciorinata da chi ha ...

LIVE MotoGp - Test Jerez 2019 in DIRETTA : giornata cruciale per Valentino Rossi e Dovizioso per contrastare Marquez : Benvenuti alla giornata di Test riservati alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera (Spagna). Laddove ieri si è corso il Gran Premio di Spagna, con il successo in scioltezza di Marc Marquez, i protagonisti della classe regina avranno a loro disposizione la pista andalusa per otto ore, dalle 10.00 alle 18.00, per lavorare sulle rispettive moto in vista del prosieguo della stagione. Questa intensa giornata di Test sarà importante sotto ...