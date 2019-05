Mimmo Lucano alla Sapienza | aula di lettere stracolma | più di 1000 partecipanti

romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma – Piu’ di mille persone stanno affollando l’1 della facolta’ didelladi Roma, per ascoltare il sindaco di Riace,. Altre centinaia invece sono costrette a rimanere all’esterno, sia dell’che della facolta’, per evidenti ragioni di capienza. In, che normalmente puo’ contenere non piu’ di 400 persone, con tutti i posti a sedere occupati, c’e’ chi si e’ accomodato sulle scalette, chi per terra, chi in piedi e chi sulle balaustre delle finestre. È la risposta degli studenti delladi Roma ai militanti di Forza Nuova determinati,vigilia, a impedire l’evento. Precedentemente gli stessi studenti hanno ‘scortato’ il sindaco di Riacefacolta’, e lui ha ringraziato commosso: “E’ un’emozione indescrivibile, mi sento ...

HuffPostItalia : Petizione per Mimmo Lucano degli studenti e delle studentesse di Lettere e Filosofia della Sapienza - MonicaCirinna : +++ Ottima notizia ! La Questura di Roma vieta la manifestazione di #ForzaNuova alla #Sapienza contro Mimmo #Lucano… - HuffPostItalia : Mimmo Lucano accolto da cori e applausi al suo arrivo alla Sapienza -