LIVE Sonego-Khachanov | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | va in scena la rivincita

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 e va a servire per il match sul 6-5 nel secondo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 - Sonego recupera il break nel secondo e conduce 5-4 : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 - Sonego recupera il break nel secondo e conduce 4-3 : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 ed è avanti di un break - 3-2 - nel secondo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

Masters Montecarlo 2019 : Sonego-Lajovic in diretta LIVE : Giornata di quarti di finale del Masters di Montecarlo , terzo 1000 stagionale, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. In campo Lorenzo Sonego , che ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 ed è avanti di un break - 2-1 - nel secondo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Lajovic vince il primo set 6-4 : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : Sonego sotto di un break - 4-5 - Lajovic serve per il primo set : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : è iniziato il match! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Lajovic - Quarti Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA : l’azzurro vuole continuare a sognare : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida dei Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Dusan Lajovic. Il match apre il programma sul Campo Centrale del Country Club monegasco, il tennista torinese sogna la semifinale nel prestigioso torneo del Principato. Per Sonego approdare tra i migliori quattro del torneo non sembra un’impresa proibitiva, ma dato che ha disputato anche le qualificazioni ...

LIVE Sonego-Norrie - Masters 1000 Montecarlo 2019 in DIRETTA : 6-2 - 7-5 - Sonego doma il britannico e aspetta Thiem ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Cameron Norrie, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita importantissima per la carriera del tennista piemontese, che ha l’occasione di centrare per la prima volta in carriera i quarti in un 1000. Sonego, finora, è stato protagonista di uno straordinario torneo. Dopo aver superato le qualificazioni, l’attuale numero 96 del mondo ...

LIVE Sonego-Norrie - Masters 1000 Montecarlo 2019 in DIRETTA : 6-2 - 7-5 - Sonego doma il britannico qualificandosi per i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Cameron Norrie, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita importantissima per la carriera del tennista piemontese, che ha l’occasione di centrare per la prima volta in carriera i quarti in un 1000. Sonego, finora, è stato protagonista di uno straordinario torneo. Dopo aver superato le qualificazioni, l’attuale numero 96 del mondo ...

LIVE Sonego-Norrie - Masters 1000 Montecarlo 2019 in DIRETTA : 6-2 - 7-5 - Sonego doma il britannico qualificandosi per i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Cameron Norrie, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita importantissima per la carriera del tennista piemontese, che ha l’occasione di centrare per la prima volta in carriera i quarti in un 1000. Sonego, finora, è stato protagonista di uno straordinario torneo. Dopo aver superato le qualificazioni, l’attuale numero 96 del mondo ...

LIVE Sonego-Norrie - Masters 1000 Montecarlo 2019 in DIRETTA : 6-2 - 5-5 - Sonego spreca la chance di chiudere il match : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Cameron Norrie, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2019. Una partita importantissima per la carriera del tennista piemontese, che ha l’occasione di centrare per la prima volta in carriera i quarti in un 1000. Sonego, finora, è stato protagonista di uno straordinario torneo. Dopo aver superato le qualificazioni, l’attuale numero 96 del mondo ...