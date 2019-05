Già | adesso in Sassonia c’è un museo dedicato a Terence Hill

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) A Lommatzsch, cittadina della, verrà inaugurato unal mitico Mario Girotti, al secolo. A lui è stata dedicata un’esibizione permanente che contiene il meglio dei film di cui è stato protagonista da solo o con Carlo Pedersoli, al secolo Bud Spencer. In questo paesino, di cui era originaria la madre, l’attore visse tra il 1943 e il 1947. Per capire l’importanza cheriveste in Germania, per i suoi 80 anni, compiuti il 29 marzo, le poste tedesche hanno emesso una serie di francobolli che lo ritraggono in diversi momenti della sua carriera. Per dare un’occhiata all’esibizione, in attesa di una gita a pochi chilometri da Lipsia, potete farvi un’idea sfogliando la nostra gallery qui in alto. Già,inc’è unWired.

