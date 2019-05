Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Lewis sincero : “non è mai stato un segreto il fatto che fossi un tifoso della Rossa” : Dopo la vittoria in Spagna Lewis Hamilton ha commentato le recenti dichiarazioni del suo team principal Toto Wolff riguardo un suo possibile futuro alla Ferrari Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Spagna, regalando alla Mercedes, grazie anche al secondo posto di Valtteri Bottas, la quinta doppietta consecutiva della stagione 2019. Al termine del weekend di gara del Montmelò, si è parlato ancora una volta delle difficoltà Ferrari, ...

Lewis Hamilton dice che non è la colpa sua se la Formula 1 è diventata noiosa : Lewis Hamilton, dopo aver vinto per la terza volta di fila il Gran Premio di Formula 1 della Spagna con

Formula 1 – Hamilton commosso in Spagna - la dedica al piccolo tifoso malato di cancro è emozionante : Lewis Hamilton e la speciale dedica al baby tifoso malato di cancro: il britannico non nasconde un pizzico di emozione nella conferenza stampa post Gp di Spagna Lewis Hamilton lo aveva promesso: “cercherò di renderti orgoglioso”, queste le parole del britannico della Mercedes nei confronti del suo piccolo tifoso malato di cancro. Il campione del mondo in carica è uno che le promesse le mantiene, o comunque fa di tutto per ...

Formula.1 : Gp Spagna. vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto Bottas

Formula 1 – Toto Wolff predica calma : “Ferrari lontana? Restiamo modesti. Hamilton ha mandato un messaggio a Bottas…” : Dopo l’ennesima doppietta Mercedes Toto Wolff predica calma e non si fida delle prestazioni negative della Ferrari: il team principal tedesco elogia piuttosto la vittoria di Hamilton Ancora una doppietta Mercedes per la gioia di Toto Wolff che, come conviene ad un uomo di sport in questi casi, si mostra contento per il risultato ma preferisce non lanciarsi in proclami di vittoria. Il tedesco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, predica ...

Formula 1 – Mercedes - Dieter Zetsche svela : “rivalità Hamilton-Bottas? Arriveranno al limite! Vi spiego come andrà a finire” : Dieter Zetsche, alla sua ultima gara come ceo Mercedes, ha rilasciato il suo autorevole commento sulla rivalità Hamilton-Bottas: i due Arriveranno presto al limite, ma senza superarlo Sorride sotto i baffi, è il caso di dirlo. Dieter Zetsche lascia il suo incarico Mercedes assistendo alla quinta doppietta stagionale della sua scuderia, con Hamilton e Bottas presenti nelle prime due piazze del podio del gp di Barcellona. Dieter Zetsche, ...

Formula 1 – La vittoria al Gp di Spagna regala ad Hamilton la leadership del Mondiale : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton torna in vetta al Mondiale, Bottas lo insegue, Ferrari lontani: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. Hamilton, dopo il Gp di Spagna, nel quale si è ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

Formula Uno : Hamilton trionfa in Spagna : 16.51 La Mercedes domina anche il Gp di Spagna, piazzando la quinta doppietta stagionale su altrettante gare.A trionfare sul circuito catalano del Montmelò è il campione Mondiale Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Bottas e balza così al comando della classifica. Alle spalle delle 'frecce d'argento' la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le Ferrari di Vettel e Leclerc. Al via Hamilton brucia il poleman Bottas e vola in ...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in tesa - Vettel dietro a Leclerc dopo il secondo pit stop : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre davanti a Bottas - Vettel vuole ripassare Leclerc : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton sempre in testa davanti a Bottas - Leclerc quarto e Vettel quinto : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...

LIVE Formula1 - diretta GP Spagna : Hamilton davanti a Bottas - Leclerc passa Vettel in difficoltà : Formula 1, le Mercedes scattano ancora dalla prima fila al Gran Premio di Spagna, il quinto della stagione, che si tiene a Montmelò, sul Circuit de Barcelona - Catalunya. A fissare la pole,...