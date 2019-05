Due petroliere saudite hanno subito “un sabotaggio” | afferma l’agenzia di stampa saudita

laragnatelanews

(Di lunedì 13 maggio 2019) L’Arabiaha dichiarato lunedì che due delle suesono state sabotate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, in attacchi che ha descritto come una minaccia per la sicurezza delle forniture globali di petrolio. Le tensioni sono aumentate nella regione ricca di petrolio nelle ultime settimane, in seguito allo spiegamento di un numero crescente di risorse militari statunitensi verso il Medio Oriente a causa del deterioramento delle relazioni con l’Iran. Giovedì, l’Amministrazione marittima degli Stati Uniti ha emesso un avvertimento consultivo secondo cui “l’Iran oi suoi delegati” potrebbero prendere di mira le navi mercantili e le infrastrutture di produzione petrolifera nella regione. Una delle due navistava per essere caricata con petrolio greggiodal porto di Ras Tanura, per essere consegnata ai clienti ...

MediasetTgcom24 : Iran, Arabia Saudita: 'Attaccate due nostre petroliere' #iran - franbellino : Iran, Arabia Saudita: 'Attaccate due nostre petroliere' - TGCOM - staunovo : RT @SissiBellomo: Sabotaggio a due petroliere saudite nello Stretto di Hormuz -