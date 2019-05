Crotone | 64 migranti salvati dalla Guardia Costiera | accolti a Isola Capo Rizzuto

Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Alle prime luci dell’alba di ieri, 12 maggio, sessantaquattrotra cui uomini donne e bambini di origine curdo-irachena hanno avuto la possibilità di sbarcare presso il porto didopo aver trascorso diverse ore in mare. Isono giunti presso l'area portuale a bordo di una motovedetta dellache, a largo della costa calabrese, era giunta in loro soccorso per poterli riportare sulla terraferma date le avverse condizioni metereologiche che hanno investito la Calabria. Arriva l'ok del Viminale e scattano i soccorsi Il Viminale, dopo esser stato informato di quanto accaduto questa notte nelle coste calabresi, ha dato il via libera per lo sbarco dei 64avvenuto questa mattina dopo diverse ore d'attesa alle ore 9:00. Secondo quanto dichiarato dai media locali, la richiesta sarebbe stata effettuata proprio dagli agenti delle forze dell’ordine che, ...

giornalettismo : Il Viminale alla fine concede lo sbarco di 64 migranti a Crotone. A bordo vi erano anche 18 bambini - ECeccherini : RT @giuliaselvaggi2: Ieri il ministro degli interni ha autorizzato lo sbarco a #Crotone di 64 migranti a bordo di una nave della Guardia C… - MatteoGusberti : RT @giuliaselvaggi2: Ieri il ministro degli interni ha autorizzato lo sbarco a #Crotone di 64 migranti a bordo di una nave della Guardia C… -